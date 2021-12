"Lo único que me interesa es el pago": exhiben tácticas de Sears para cobrar.

Una de las múltiples tácticas de cobranza que realizan las tiendas departamentales fue puesta en evidencia gracias a una usuaria de redes sociales que mostró los mensajes que recibe de tiendas Sears, donde con calificativos como “malvada” por pertenecer al área de cobranza, personal vinculado a dicha tienda llaman no únicamente a deudores, también en el caso de Karla Karina, a las referencias de los titulares de créditos en la tienda.

La usuaria de Twitter, identificada como Karina, ha llevado su denuncia con grabaciones de las llamadas que dice recibir de forma diaria, a Arturo Elías, familiar de Carlos Slim, propietario de la famosa cadena de tiendas departamentales, también incluye en sus denuncias al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su denuncia muestra el tono amenazante de las llamadas con que le exigen pagar la deuda de una tarjetahabiente de la tienda Sears, a quien sirvió como referencia y en esta serie de publicaciones refiere las tácticas con que buscan cobrarle la deuda que no le pertenece, utilizando frases como “Soy una malvada del área de cobranza”, “Yo no hago aclaraciones, lo único que me interesa es el pago”.

Vale la pena resaltar sus frases:

“Soy malvada soy del área de cobranza”

“Yo no hago aclaraciones lo único que me interesa es el pago”

Es importante mencionar que el retail es una de las industrias más retadoras en el mercado y un desafío que existe en esta área tiene que ver con la forma como las marcas se desempeñan en este mercado y no únicamente eso, la firma en que logran destacar a través de áreas críticas como la atención a clientes.

Desde esta perspectiva, es importante comprender el rol que juegan hoy en día las marcas y no solo eso, la capacidad con que cuentan para poder identificarse ante el consumidor y no solo eso, definir mejores pautas de trabajo ante las cuales vale la pena entender qué vale y que es necesario desechar.

Cobro de deudas y sus tácticas, un tema polémico

La Verdad Noticias informa que el cobro de deudas y las tácticas para hacerlas efectivas se ha convertido en un tema polémico ya que involucra la reputación de las marcas y el reto que tienen, al enfrentar un pésimo hábito del consumidor que sin lugar a dudas afecta su reputación como marca.

Si la atención al cliente y su deficiencia es un pendiente cultural en consumo, no debemos olvidar que Sears es una de las marcas líderes en el mercado de retail y una lamentable práctica que padece es el mal servicio al cliente.

