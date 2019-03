¡Lo quieren muerto! Intentan envenenar a AMLO y su excoordinadora de campaña lo salvó

El camino de Andrés Manuel López Obrador por la política, no ha sido fácil; incluso, le pudo haber costado la vida.

Tatiana Clouthier, ex coordinadora de campaña del ahora presidente de México, presentará en los próximos días su libro basado en las experiencias adquiridas junto al tabasqueño durante el proceso electoral por la presidencia del país, bajo el título “Justos Hicimos Historia”, de editorial Grijalbo.

En las páginas de este libro, se narra desde cómo y cuando conoció a AMLO, el apoyo que le brindó en el 2012, durante la campaña presidencial en donde Enrique Peña Nieto ganó, y su trabajó como coordinadora en esta última contienda, en donde todo el esfuerzo dio resultados.

También, detalla capítulos enteros de las coincidencias de tiempo y políticas que tuvo con Andrés Manuel desde su desafuero en 2005, en ese entonces, Clouthier, era diputada federal del PAN; también narra sus experiencias con temores, preocupaciones y vulnerabilidades del mandatario.

Entre muchos detalles, habla de cómo AMLO, subió de peso en la campaña presidencial del 2018 y que prendas de vestir usó en el primer debate presidencial; con un saco que le quedaba grande y una camisa que ni siquiera se probó, además que usó una corbata de los 70’s.

“Por ejemplo, en el primer debate, nuestro candidato se puso un traje que pensé: ¡Ay, Dios de mi vida! A cuadro, los otros candidatos se veían impecables, el nuestro no. Como había subido de peso en las últimas semanas, pidió que se le comprara una camisa, la que ¡ni siquiera se probó!, A él no le importa eso de la ropa y no repara en su aspecto ante los medios de comunicación. Si hubiera tenido que remangarse la camisa en el debate, pues lo habría hecho. Además, usó una corbata setentera”.

Un recuerdo que Tatiana Clouthier nunca olvidará, es que Andrés Manuel López Obrador, estaba muy vulnerable, al grado, de que la entonces coordinadora de campaña, recibiera alertas sobre algo que le pudieran hacer al candidato presidencial.

La ahora primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, estaba al pendiente de su esposo en todo momento, le colocaba amuletos dentro de su saco para protegerlo.

Mucha gente la alertaba de que le querían hacer daño al candidato, incluso, podían envenenarlo.

“Yo nunca me metí a platicar de supersticiones con Andrés Manuel. Beatriz se reía de mí y me preguntaba: ‘¿Apoco sí crees en esas cosas?’ Y le contestaba: No sé si tú creas o no, yo sólo te comparto información. Muchas voces me advirtieron que hasta lo querían envenenar”.