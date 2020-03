Lo que es y no una protesta femenina; así se abandonaría la dictadura del mandil

Protesta femenina méxico mujer

La protesta de las mujeres no es una revolución, aclara el periodista oaxaqueño, Carlos Ramírez, en su columna "Indicador Político", que tituló: "Qué es la protesta femenina y qué no; superar la dictadura del mandil", publicado este día.

Luego explicó que las revoluciones las hacen los proletarios en su lucha contra la burguesía para instaurar un régimen comunista.

"De manera lamentable, la clase obrera -afectada por la violencia de género, como lo probó el caso de las muertas de Juárez contra trabajadoras de maquiladoras- está ausente de las protestas de las mujeres", escribió como punto número uno, de 12 que señaló.

#MicroColumna

La protesta femenina se centró en los feminicidios, la mayoría de los cuales no son delitos de la inseguridad cotidiana, sino del machismo agresor.

Más en https://t.co/ZxpfVolGk6

Asimismo, recalcó que tampoco es el 68 "2.0", ya que hace 52 años los estudiantes y la clase media urbana salieron a exigir democracia y desarrollo.

"Hoy las mujeres, con el apoyo del pueblo y de los hombres, protestaron con/sin violencia como víctimas de la delincuencia y la violencia de género. De nueva cuenta, como en el 68, los trabajadores sindicales se quedaron del lado del Estado y sus funcionarios".

Indicó que las mujeres demostraron su papel activo, clave e insustituible en el proceso productivo como mano de obra en acto.

Comentó que: "La inseguridad de las mujeres no es un asunto de estrategia de seguridad -las cifras de agresiones y muertos no distinguen género-, sino de enfoque de clase. Los géneros no hacen las revoluciones; la clase proletaria de baja a alta sí".

La protesta femenina se centró en los feminicidios, la mayoría de los cuales no son delitos de la inseguridad cotidiana, sino del machismo agresor: las matan por mujeres, no por víctimas de la inseguridad, aclaró.

El columnista indicó que las protestas no son revolución, pero sí una rebeldía ante la violencia de género que hay en el país

"En los hogares se reproduce el rol productivo en la burguesía -los machos como patrones- y el proletariado- las mujeres como trabajadoras del hogar sometidas a reglas de explotación productiva; los hombres represores lo saben y por eso aumentan la intensidad de la explotación: el gasto para el hogar como salario femenino doméstico".

Sugirió que el tema que deben de explorar las mujeres es el papel social que viene de los imperios indígenas de hombres-machos, el Virreynato continuador de esa diferenciación productiva y el México federalista que tardó hasta 1947 en reconocer el derecho al voto de las mujeres.

Liberación femenina: abandonar la dictadura del mandil

Ramírez señaló que el papel social de las mujeres es la acreditación de debilidad, de exhibición a veces como trofeo, de exigencias de pulcritud exageradas.

"Ese rol se reproduce desde el hogar: las niñas educadas como princesas, con cocinitas como juego de edad, de atender a los hemanos, de ser formadas para tener hijos".

Buen provecho, los invito a leer la Columna #IndicadorPolitico de hoy:

Qué es la protesta femenina y qué no; superar la dictadura del mandil

Pueden leerla aquí �� https://t.co/POBVRy6Lcn#Analisis

Continuó: "La educación superior para las mujeres han aminado este rol, pero no lo han hecho desaparecer, como lo demuestra el modelo de la doble jornada: como trabajadora y como ama de casa. Los niños son educados para ser caballerosos en función de conocimiento de las niñas, no para reconocer que fuera del género ellas y ellos son iguales en productividad y que no hay sexo débil".

El columnista escribió que la verdadera liberación femenina llegará cuando la mujer pueda tener la autonomía para trabajar y abandonar la dictadura del mandil y cuando los hombres las vean como compañeras de clase productiva.

"Las protestas del 8 y 9 de marzo pasado no fueron ni serán una revolución. Fueron, eso sí, actos de rebelión, verdaderas revueltas sociales. Su destino es corto en tanto no propongan reformas de estructura productiva, de derechos sociales como obreras y de alianza con la clase trabajadora para modificar el modelo de la explotación laboral y hogareña".