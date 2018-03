Lo acusan de haber matado a sus 3 hijos, su familia lo defiende

Afirman que mató a sus hijos en medio de una balacera, su esposa lo niega y provocan dudas sobre la policía

Esta tarde se ha definido el número de años que estará en prisión un velador acusado de haber matado a sus 3 hijos mientras se encontraban en medio de una balacera. El padre de familia afirmó que él había disparado en contra de sus hijos, cosa que la esposa, la cual también estuvo en el lugar y hora de los hechos, negó. Le dieron de condena 16 años de cárcel. La madrugada del 14 de enero se desató, en ese lugar, una balacera entre grupos del crimen organizado. Cuando llegó la policía Antonio pensaba que lo querían secuestrar o asesinar. “Y lo hizo por el gravísimo miedo que tenía de que le hicieran más daño, de que lo secuestraran, el miedo fue brutal el que tuvo Antonio y también lo tuvieron los niños y su señora esposa”, indicó el abogado. Un día después la tragedia, Juana Luna, madre de los menores, negó que Antonio hubiera matado a sus propios hijos. “Yo les dije que mi esposo no pudo haber hecho eso, porque mis niños estaban bien, nos pusieron de espaldas, sólo escuchamos disparos, después le entregaron el arma a mi esposo, pero antes de que se le la entregaran me la pusieron a mí”, Juana, esposa de Antonio. Sus familiares lo defendieron en todo momento y organizaron protestas para exigir su liberación al momento en que sepultaban a los tres menores, mientras el actuar de la policía fue cuestionado. “En el momento en que Antonio acepta haber cometido este ilícito lo hace derivado de que el señor no estaba al 100 por ciento en sus facultades mentales”, refirió el representante legal. La sentencia para Antonio fue la mínima para este tipo de delitos ya que la pena acumulada sumaba más de 75 años. El dictamen psiquiátrico sirvió para demostrar que la voluntad del homicida estaba disminuida. Con buena conducta la pena podría ser menor.