Lleva 7 meses sin voz señor de la tercera edad tras padecer Covid-19

Patricio Gallardo es un señor de la tercera edad que a siete meses de padecer COVID-19, no ha recuperado su voz, pues una de las secuelas de la enfermedad fue quedar sinfónico, o sea, sin voz.

Este señor tiene 69 años de edad y ha comentado que empezó con síntomas de coronavirus en diciembre, antes de Navidad, y estuvo grave en casa, con atención médica a distancia.

También ha revelado que mientras permaneció en cama casi no recuerda nada, pero hacia finales de enero, después de recuperarse de los malestares del Covid-19, notó que intentaba hablar y su familia no lo escuchaba.

La experiencia de este señor de la tercera edad

Don Patricio Gallardo

“A las dos o tres semanas que salí del COVID, mi esposa me preguntaba algo, yo respondía, pero ella me decía ‘te estoy hablando, contéstame’, y yo no podía hablar más fuerte”, eso es lo que ha comentado don Patricio Gallardo

Hay que destacar que al expresarse, Patricio se oye como una persona que tiene la enfermedad de laringitis y apenas sale un hilito de voz, pero afortunadamente sigue bien de salud y solo esperar recuperarse en los próximos días.

¿Me puedo recuperar si me contagio de COVID-19?

Recuperación del Covid-19

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la COVID-19 desarrolla una enfermedad más grave y tiene dificultad para respirar.

Uno de cada seis pacientes de COVID-19 (16 por ciento) puede presentar una enfermedad grave con pérdida de la calidad de voz, llamada disfonía, de acuerdo con Lilia Rodríguez, de la Asociación Española de Logopedia, Foniatría y Audiología.

En un artículo publicado en el medio The Conversation, la experta refiere que las afectaciones de la capacidad respiratoria repercuten en la calidad de la voz; la afectación puede ocurrir en el transcurso de la enfermedad o en la recuperación.

Cabe destacar que entre las secuelas del COVID-19, don Patricio presenta también fibrosis pulmonar, dolor de piernas y espalda.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!