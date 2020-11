"Llegó la hora de la verdad": dice enfermero antes de morir por Covid-19 (VIDEO)

En las redes sociales se ha viralizado un video de un enfermero del estado de Chihuahua, una de las entidades con rebrotes de coronavirus en México, donde envía unas palabras antes de ser intubado por Covid-19.

La grabación ha generado reacciones, pues tiempo después el hombre murió a causa de la enfermedad, que ha dejado más de 94,000 personas fallecidas en todo el país, desde marzo pasado cuando se decretó la alerta sanitaria.

Se trata de Sergio Padilla Hernández, de 28 años de edad, quien murió en el Hospital Ángeles de Chihuahua.

Enfermero envía mensaje antes de morir

"Bueno, pues se llegó la hora de la verdad. Voy a ser sometido a intubación endotraquial, quiero que, pase lo que pase, cual sea el pronóstico que Dios tenga para mi reservado, me recuerden siempre por lo que fui y por lo que soy", se escucha decir al enfermero.

"Voy a volver. No es un adiós. Estoy seguro de que voy a volver en unos días, nomás que me recupere y vamos a seguir adelante", añadió. No obstante, murió el pasado 5 de noviembre en la mencionada clínica.

"Los volveré a ver amigos, los amo y yo sé que van a estar doblando rodilla por mí, por mi salud y por mi bienestar y pase lo que pase, van a estar viendo por mis intereses siempre. Los amo y están en mi corazón. Hasta luego", agrega.

Tras los hechos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal lamentó la muerte del enfermero, al tiempo que pidió a la población tomar conciencia sobre los riesgos del Covid-19, además de continuar respetando las medidas de seguridad sanitaria.

De acuerdo con medios locales, Sergio era egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez de la licenciatura de Enfermería y fue enlistado entre el personal médico que se dedicaba a atender a los enfermos con Covid-19.

Según cifras de la Secretaría de Salud federal, Chihuahua es, junto con Durango, de los estados más afectados en la nueva ola de contagios de coronavirus que el Ministerio habría diagnosticado desde mayo pasado.

