Llegarán 84 médicos cubanos a México; suman 352 profesionales de la salud

El próximo 13 de octubre llegarán a México 84 médicos cubanos que se sumarán a las 352 que ya se encuentran cubriendo vacantes ubicadas en nueve estados del país, informó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto.

Al presentar el reporte del Pulso de la Salud, el funcionario dio a conocer que con estos 84 galenos habrá un total de 436 médicos cubanos especialistas que estarán en 79 municipios de nueve entidades, sobre todo, en comunidades de alta marginación.

Explicó que los médicos cubanos estarán ofreciendo sus servicios de alta especialidad en los siguientes estados: 92 especialistas que están en Nayarit; en Colima, 55; en Campeche, 54; en Baja California Sur, 30; en Zacatecas, 10; en Sonora, 17; en Oaxaca, 61; en Veracruz, 7; y en Tlaxcala 26 médicas y médicos especialistas cubanos, y el 13 de octubre arribarán 84 más para llegar a un total de 436.

En su presentación, Robledo Aburto dijo que en las anteriores administraciones “había un verdadero velo, no se quería ver que no había médicos y médicas en diferentes turnos, no solo en hospitales de los centros de las ciudades, sino sobre todo en estas localidades más apartadas”.

“Agradecer al Ministerio de Salud y a la Agencia de Servicios de Salud de Cuba por el apoyo en esta histórica colaboración entre dos naciones”, indicó.

