Este periodo vacacional, nuevamente, se convierte en un respiro en la crisis sanitaria por COVID-19. Para los turistas, Semana Santa significa una mayor libertad. En Caleta y Caletilla muy pocos usan el cubrebocas, muy pocos.

Las medidas sanitarias son muy laxas: en los accesos hay módulos de desinfección que utiliza el que quiere, y en la playa, militares y funcionarios encabezan una tímida operación, donde reparten cubrebocas por palapa a través de un altavoz lanzan un mensaje a los turistas para que cumplan con las medidas sanitarias que sólo unos pocos entienden por la mala calidad del sonido.

Turistas abarrotan acapulco pese a COVID-19

En tanto, para los alcapulqueños Semana Santa representa la oportunidad de obtener un poco de dinero tras uno de los peores años para el turismo en México. Lo anterior porque este es el segundo periodo vacacional durante la pandemia que Acapulco se abre para los turistas. En diciembre, el gobierno de Guerrero declaró color amarillo en el semáforo sanitario.

Hablando en materia económica hubo una recuperación, pero en la enfermedad hubo un retroceso: en enero se vivió la peor etapa de la pandemia, superaron todas las cifras de contagios, hospitalización y fallecimientos. Esta vez, se espera que ocurra algo semejante, lo que los expertos han llamado la tercera ola COVID-19.

Llegan miles a Acapulco pese a COVID-19; repunta la ocupación hotelera.

No obstante, el pronóstico de los prestadores de servicios en lo económico no es alentador. José Luis Aguilar Salmerón es mesero en Caleta. Se tomó el tiempo de platicar por más de media hora mientras esperaba clientes. Caleta estuvo este viernes a 50% o 60% de su capacidad, pero afirma José Luis que no todos los visitantes están consumiendo.

“Hay gente, pero están gastando con mucho cuidado”, lamenta el trabajador. En estos días, a su casa no ha llevado más de 600 pesos cuando antes en días como estos juntaba, entre comisiones por los platillos que vende y propinas, hasta 2 mil 500 pesos, otros prestadores turísticos coinciden con José Luis: hay gente, pero está limitando su gasto.

La Verdad Noticias informa que Acapulco amaneció este viernes con una ocupación hotelera de 45.3%, de acuerdo con la Secretaría de Turismo en Guerrero; 15 puntos por debajo del aforo permitido.

