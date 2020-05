Llega la cerveza a tiendas de Coatzacoalcos y pobladores se olvidad del Covid-19

Decenas de personas rompieron el confinamiento y se olvidaron por completo del Covid-19 para concentrarse en varias tiendas expendedoras de cervezas, ubicadas en el municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

Finalizó Ley Seca

El pasado domingo 17 de mayo, la autoridad municipal anunció que levantaría la Ley Seca, que fue decretada para evitar que los pobladores realizaran reuniones durante la contingencia sanitaria y erradicar la violencia familiar.

Entre ayer y hoy se corrió la voz de que en algunas tiendas de autoservicio tenían suficiente cerveza y que este día llegarían camiones de las cervecerías a abastecer las demás tiendas; por esta razón, desde temprana hora, decenas de personas hicieron fila en los establecimientos sin ni siquiera respetar la sana distancia y uso de cubrebocas.

Un chofer repartidor de una empresa de cerveza contó a La Silla Rota que en cada tienda de conveniencia descargaban hasta 250 cartones de cervezas, producto que se vendió en menos de tres horas este día.

Abarrotan tienda frente al IMSS

Una tienda ubicada a escasos cien metros de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 60 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue de las primeras que lucieron abarrotadas por vecinos de Coatzacoalcos, quienes llegaron en taxis, autos particulares y hasta triciclos que después de varios minutos llenaron con varias cajas de cerveza de cuarto, media y litro de alcohol.

“Está en 408 el cartón de familiar, yo vine a hacer fila y pues ya no alcancé hermano y no tienen cuartito, solo familiar y modelo que esta en 456. Desde el jueves pasado no vendían aquí que fue cuando vine a preguntar”, dijo un vecino de la colonia Emiliano Zapata.

Alrededor del mediodía, un empleado de la tienda en mención informó a las más de 50 personas que aún estaban formadas que se había agotado la cerveza, a pesar de que horas antes un camión los abasteció.

Suspenden venta de alcohol

Tras reportarse el aglutinamiento en las tiendas de autoservicio, el ayuntamiento de Coatzacoalcos solicitó a los establecimientos suspender la venta de alcohol, principalmente a las “Tiendas BAMA”, que fueron las que registraron mayor concentración de personas.

“Esta medida no solo evitará aglomeraciones, sino que además reducirá el riesgo de contagio de los propios colaboradores de las tiendas BAMA. Otro resultado de este operativo de revisión arrojo que más del 90% de los clientes de la tienda únicamente hacían fila para adquirir bebidas embriagantes, sin consumir ningún otro artículo de la canasta básica”, reza el comunicado del gobierno municipal.

Luego de las aglomeraciones a las afueras de las tiendas de conveniencia BAMA y al no estarse respetando las medidas de prevención, los representantes de estos puntos de venta y el Gobierno Municipal, optaron por SUSPENDER LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS.https://t.co/e6Lr4zCJSY pic.twitter.com/tc1F2FJRT1 — @coatzagob (@coatzagob) May 19, 2020

Desde este martes, elementos de Protección Civil y Policía Municipal, revisaran los perímetros de las tiendas y las propias instalaciones para supervisar que se cumplan con las medidas sanitarias.