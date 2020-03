Llega a México la campaña #QuédateEnCasa y "No Son Vacaciones" por coronavirus

La campaña #QuédateEnCasa que emprendió un grupo de médicos en Madrid, España, por la rápida propagación del nuevo coronavirus Covid-19, comenzó a replicarse desde este sábado en México para evitar que los contagios sigan aumentando.

#QuédateEnCasa para evitar contagio de coronavirus

A raíz del anuncio de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre la suspensión de clases –desde el nivel básico hasta superior en los estados de la República Mexicana– a partir del viernes 20 de marzo, en redes sociales comenzó a viralizarse el hashtag #QuédateEnCasa y la frase “No son vacaciones”, pues decenas de personas podrían estar planeando ir de viaje.

Esteban Moctezuma, titular de la SEP anunció este día que a partir del viernes 20 de marzo al lunes 20 de abril, las actividades escolares quedarán suspendidas como una medida preventiva de posibles contagios del nuevo coronavirus. En el comunicado se exhorta a la comunidad estudiantil permanecer en los hogares y no asistir a lugares o eventos públicos.

Como medida preventiva ante el #COVID19, se ha decidido de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría de @SSalud_mx, la suspensión de eventos escolares y el adelanto de vacaciones de #SemanaSanta, con un periodo de inicio del 20 de marzo y hasta el 20 de abril pic.twitter.com/kqV8CasPvt — SEP México (@SEP_mx) March 14, 2020

No son vacaciones

Pero derivado de este anuncio, decenas de usuarios comenzaron a comentar lo que harían en el mes de vacaciones, por lo que la frase “No Son Vacaciones” comenzó a circular en las redes sociales acompañado de un mensaje en el que se expone el nivel de infecciones en países de Europa.

“Las dos semanas que vienen son cruciales para controlar o desatar el coronavirus Covid-19 en nuestro país. Todo depende de nosotros (…) No es solo nuestra salud y de nuestras familias, es un tema de responsabilidad social”, se lee en el mensaje.

“Sean responsables. Aunque cancelaron clases, estas no son vacaciones. No las tomen como tal”, tuiteó otra usuaria.

“Hagamos conciencia.... NO SON VACACIONES. ¡No ir al cine, no ir a parques, no ir a la playa, no ir al antro o a fiestas, no salir más que a lo necesario! Aún estamos a tiempo de prevenir muchos contagios, no es juego, no es broma, no es una exageración. ¡Cuidémonos todos!”, escribió un usuario de Twitter.

Niñas y niños, papás de las niñas y los niños... no son vacaciones! Es un proceso de aislamiento. Es decir no ande planeando centros comerciales, destinos turísticos... #Denada — Areli Paz (@AreliPaz) March 14, 2020

Hasta este momento, autoridades federales han informado sobre 30 casos de coronavirus en México distribuidos en los estados de Querétaro, Ciudad de México, Yucatán, Coahuila, Puebla y Chiapas, Durango, Estado de México, Nuevo León y Quintana Roo.