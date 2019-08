Sorprende la llegada a México del primer Beetle entregado en una caja por Amazon

Sorprende al mundo la llegada a México del primer Beetle Final Edition el cual fue entregado en una gran caja por el vendedor es decir, Amazon. El afortunado comprador de este automovil, Joaquín Jasso esperaba con ansias la llegada de su Beetle Final Edition el cual había pedido por medio de su cuenta de Amazon menos de dos meses atrás.

Llega a México el primer Beetle Final Edition entregado en una caja por Amazon

“Me dicen que hubo un retraso porque una patrulla de tránsito los detuvo, pero yo tengo una junta”, dice con emoción Joaquín Jasso, quien se dedica al rubro de la construcción.

Este señaló que lo más tardado habían sido esos minutos de espera, pues la sorprendente compra , fue muy sencilla realizarla indicó, aunque lo emocionaba saber que era la primera vez que se compraba y llegaba a México un auto pedido desde una plataforma digital y hasta la puerta de su casa.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos:

“Fue muy sencillo. La verdad que si estás dado de alta en Amazon—y ¿quien no está dado de alta en esa plataforma?— todo es muy sencillo, me llevó escasamente tres minutos en comprarlo”, narra Jasso.

Este hombre de 44 años, inició a coleccionar hace 18 años automóviles de la marca Volkswagen, todo inició para él al ver un auto de edición limitada circulando por las calles, este tenía asientos forrados de mezclilla y mejor aún logró obtenerlo.

Ahora luego de casi 20 años de amor y fidelidad a la marca Volkswagen, tenía una última meta: comprar un Beetle Final Edition de color beige, pero esta vez sería una compra aún más especial pues lo haría por medio de Amazon, quería el Beetle Final Edition pero este se encontraba agotado.

“Ya tengo el blanco, el azul y el negro, faltaba el beige”, indica Joaquín Jasso. “Pasaron unos días, estuve en contacto con mi vendedora de confianza y ella me habló y me dijo: ‘¿Sabes qué, Joaquín?, van a salir tal día en Amazon, yo tenía una tarjeta de crédito que me habían robado registrada en la plataforma y fue todo un show porque tuve que hablar al día siguiente para que me hicieran un cambio. Así que la gente del call center de Amazon me ayudó, me volvió a redireccionar el carro y así fue como lo compré”, el emocionado hombre, ansioso de tener ante sus ojos a su nueva adquisición: Un Beetle Final Edition de color beige.

Haber comprado este auto, lo señala como “padre” al presumir que es el primero en lograr conseguir un auto de esta edición enmarcada en los últimos 65 que fabricó la Volkswagen para México desde la planta de Puebla, misma que la automotriz alemana vendió por medio de Amazon en 410 mil 065 pesos, casi 21 mil dólares.

Llega a México el primer Beetle Final Edition entregado en una caja por Amazon

Fue el 10 de julio que luego de tres generaciones y más de 20 millones de unidades vendidas por todo el mundo, el Beetle que tuvo su inicio en Alemania, en el año de 1938, terminó su ciclo teniendo en su haber, el New Beetle en 1997, luego conocido como The Beetle, desde 2011.

TE PUEDE INTERESAR: 25 años de Amazon: El modelo Bezos

Los momentos de espera se hacen largas para Jasso pero al marcar el reloj 15:20, llega el momento anhelado, se observa que al final de la calle se aproxima un camión que carga con una caja gigantesca de láminas de madera laminada en la parte de atrás, así es: era el Beetle beige de Joaquín, como todo un coche miniatura de colección.

Fueron casi 10 personas las que venían con el Beetle Final Edition de color beige tan solo para desarmar la caja, luego de ello el momento llegó Joaquín Jasso toma su nuevo auto.

Video: Expansión