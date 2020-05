Llaman corrupta y extorsionadora a Ana Gabriela Guevara en Wikipedia

“Corrupta, extorsionadora y medallista olímpica”, así fue modificada la descripción de Ana Gabriela Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en la plataforma digital Wikipedia, tras ser acusada de extorsión por una empresa veracruzana.

Nueva denuncia por corrupción contra Ana Gabriela Guevara

El pasado viernes, Fernando Sánchez, apoderado legal de la empresa CIMSA, del rubro de comedores industriales, acusó a la también medallista olímpica de solicitar “moches” para la asignación de un contrato de 16.5 millones de pesos para operar los comedores de la Conade.

Conoce más sobre el Covid-19, la Secretaría de Salud del Gobierno Federal despeja tus dudas a través de este sitio

�� https://t.co/XaBd5Jmvxx pic.twitter.com/OxCYuWvy9l — CONADE (@CONADE) March 16, 2020

El abogado indicó a El Financiero que la denuncia correspondiente se presentó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz, y agregó que su cliente “ganó” una licitación a través de ese mecanismo de petición de porcentajes realizada en un hotel de la Ciudad de México en julio de 2019, al cual llegaron Guevara, el subdirector general de la Conade, Sergio Monroy, y la operadora de la transacción, Armida Ramírez.

Pero el 28 de noviembre de ese mismo año se rescindió el contrato sin recibir el pago correspondiente luego de negarse a pagar de manera anticipada el 15 por ciento de lo que facturaría para poder obtener un contrato multianual.

Cambian biografía de Guevara en Wikipedia

A raíz de esta denuncia, internautas modificaron la biografía de la ex atleta en Wikipedia, donde la llamaron corrupta y extorsionadora.

“Ana Gabriela Guevara Espinoza (Nogales, Sonora, 4 de marzo de 1977) ex atleta mexicana, campeona mundial en atletismo, corrupta, extorsionadora y medallista olímpica de plata en Atenas 2004″, se lee en el sitio.

Llaman corrupta y extorsionadora a Ana Gabriela Guevara en Wikipedia

Este hecho también se viralizó en las distintas redes sociales, y tras varias horas la información fue eliminada y se volvió a publicar la información correcta de la funcionara federal.

Pese a ello, Ana Gabriela Guevara dijo estar tranquila, pues consideró que estas acciones y las acusaciones de presunto soborno, no tienen fundamento y además provienen de “fuego amigo” debido a sus aspiraciones a la gubernatura de Sonora.

Te puede interesar: Diputado exige renuncia de Ana Guevara a la Conade

“La verdad no tengo una postura en particular porque es totalmente difamatorio lo dicho y los argumentos que hacen ahí. El motivo de esa demanda es la desaparición de una persona y pues sale a relucir mi nombre ahí. No tengo un punto de vista, toda vez que ni conozco a las personas”, dijo.