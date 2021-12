Línea 12 del Metro: suspenden orden de captura contra Enrique Horcasitas

Este martes 30 de noviembre trascendió que una jueza federal Yazmín Eréndira Ruiz ordenó suspender toda orden de captura que pueda existir contra el ex director del Proyecto la Línea 12 Metro, Enrique Horcasitas Manjarez.

Según determinó la jueza del Décimo Distrito de Amparo en Materia Penal, se concedió la suspensión provisional; sin embargo, el ex colaborador del Gobierno de la Ciudad de México deberá de cubrir una garantía de 135,000 pesos para evitar que la medida cautelar pierda efectos.

De acuerdo con las autoridades, será hasta el próximo lunes 6 de diciembre cuando se lleve a cabo la audiencia incidental, momento en el que se decidirá si se otorga la suspensión definitiva a la orden de captura.

La FGJ-CDMX continúa la investigación

Enrique Horcasitas

Asimismo, se detalló que en los próximos días que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) procederá a iniciar un juicio de imputación, para el ex funcionario y otras nueve personas, por los delitos derivados del colapso de la Línea Dorada el pasado 3 de mayo.

La determinación se dio después de la audiencia donde la fiscalía capitalina intentó imputar al ex funcionario y a otras nueve personas por su presunta participación en los delitos de homicidio culposo de 96 personas, lesiones culposas contra 98 personas, así como daños a la propiedad.

Sin embargo, días después la defensa de Horcasitas Manjarrez informó que solicitó la protección de la justicia ante cualquier orden de aprehensión que haya emitido algún juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX.

Horcasitas no acudió a su audiencia

Accidente en la Línea 12 del Metro

No obstante, aquel 25 de octubre se notificó que se aplazó la audiencia hasta el próximo viernes 3 de diciembre debido a que no se otorgó copia de la carpeta de investigación a los familiares de las víctimas y porque no acudió Horcasitas por presentar síntomas de Covid-19.

Cabe recordar que, Enrique Horcasitas Manjarrez se desempeñó como el director general del Proyecto Metro Distrito Federal y de la Línea 12, durante la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal de Marcelo Ebrard.

