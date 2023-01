Licencia digital Edomex: Así puedes tramitarla desde tu teléfono.

La licencia de conducir es uno de los documentos indispensables para poder conducir un automóvil o motocicleta en el Estado de México (Edomex). Aquí te decimos cómo tramitar este documento desde la comodidad de tu casa.

Es importante señalar que para obtener la licencia digital es necesario contar previamente el documento físico y que una vez que tengas la licencia digital, puedes conducir tu vehículo sin la necesidad de portar la licencia física.

Requisitos para licencia conducir física

En el Estado de México las licencias de conducir se dividen en dos grandes ramas: servicio particular y servicio público.

Para el servicio particular existen cuatro tipos de licencias la ‘tipo A’ para automovilistas, ‘tipo B’ para motocicletas, ‘tipo C’ para chofer de servicio particular y ‘tipo D’ para menores de 15 hasta 18 años.

Una vez que identifiques el tipo de licencia que necesitas es necesario agendar una cita en los módulos de atención y realizar el pago correspondiente.

Asimismo, para obtener este valioso documento, los mexiquenses están obligados a presentar y aprobar un sencillo examen de conocimientos sobre el Reglamento de Tránsito de la entidad.

En caso de no pasar el examen, no será posible entregar la licencia de conducir y no habrá devolución del monto pagado previamente, por lo que te recomendamos estudiar esta guía que contiene todo lo que necesitas saber para aprobar la prueba escrita.

Los requisitos para tramitar este documento son:

Acta de Nacimiento.

CURP.

Identificación oficial (INE, Pasaporte, etc).

Comprobante de domicilio original no mayor a tres meses de su facturación.

Examen de conocimientos.

Comprobante de pago.

Licencia de conducir digital

Una vez que tengas el documento físico, puedes tramitar la versión digital desde tu teléfono celular. Este procedimiento no tiene costo y puedes hacerlo desde casa.

Este es el paso a paso para conseguirla:

Descarga la aplicación móvil llamada ‘Licencia de Conducir Digital Edomex’.

Ingresar a la app y dar clic en el botón ‘Agregar Licencia’.

Escanear el código QR de tu licencia física.

Escanear tu rostro en la pantalla de frente y de perfil para autenticarte.

Por último, confirmar que la información esté correcta y verificar para finalizar el proceso.

