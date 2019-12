Ley de Amnistía de AMLO le abrirá la puerta de la cárcel al ex gobernador Mario Villanueva

Mario Villanueva con Luis Donaldo Colosio.

Luego de permanecer en la cárcel por casi 20 años, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid alcanzaría la libertad una vez que entre en vigor la denominada Ley de Amnistía que ayer se aprobó en la Cámara de Diputados. Enviándose al Senado también para su ratificación y pueda el Ejecutivo expedirla en breve.

Cabe recordar que hace poco más de un mes, el 9 de noviembre, de gira en Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló sobre el caso Villanueva, sin decir su nombre, señaló que ya se avanza en su liberación.

Reiteró que su gobierno ya busca de manera legal cómo ponerlo en libertad debido a su edad.

"Ya estamos interviniendo para que se libere al exgobernador de Quintana Roo. Ya lo habíamos logrado, pero es que ahora ya no es como antes, ahora existe la Fiscalía de la República, antes era la Procuraduría de la República; bueno, antes el procurador dependía del presidente, ahora la fiscalía es autónoma y nosotros somos respetuosos de esa autonomía... Vamos ahora a seguir con la gestión y es mi compromiso de que va a quedar en libertad", señaló.

De la misma manera expuso que con Ley de Amnistía que envió al Congreso. Aseguró que la norma plantea que "ya la gente mayor que está en los reclusorios, gente que no ha sido sentenciada durante años, indígenas que no tuvieron defensa y que están ahí de manera injusta, a todos esos les dará libertad".

El primer mandatario visitó Felipe Carrillo Puerto donde lo recibieron además del gobernador Carlos Joaquín, legisladores locales y federales, además de indígenas de varios municipios, además un grupo de ciudadanos pertenecientes a la Fundación Mario Villanueva, quienes mostraron mantas para exigir su libertad.

Villanueva gobernó Quintana Roo entre 1993 y 1999 y fue detenido en Cancún en mayo de 2001. El ex gobernador acusó al ex presidente Ernesto Zedillo de encarcelarlo por no cumplir sus deseos de entregarle diversos bienes del estado.

También a encarcelados por narcomenudeo, los que están acusado por embarazo interrumpido, indígenas que no tuvieron una defensa, además el robo simple y la sedición, principalmente (Ariel Velázquez).