“Les guste o no, seguiremos contratando médicos cubanos”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que el gobierno federal seguirá contratando a médicos cubanos para trabajar en el sistema de salud pública de México, aunque esto no sea del agrado de la oposición. Además, indicó que el acceso a la salud es un derecho, no un privilegio.

Durante su conferencia mañanera de este martes, López Obrador fue cuestionado sobre las condiciones en las que este personal médico procedente de la Isla fue contratado, a lo que respondió que le parece hipócrita este tipo de cuestionamiento, cuando durante muchos años se abandonó la educación pública, lo que provocó un déficit de especialistas en medicina.

Como se ha informado en La Verdad Noticias, AMLO ha defendido en varias ocasiones la contratación de médicos cubanos pues argumenta que este personal acudirá a las comunidades en donde actualmente no hay especialistas que atiendan a la población, y tendrán el mismo sueldo y prestaciones que los mexicanos.

AMLO arremete contra la oposición

.@lopezobrador_ señala que las críticas por la contratación de médicos cubanos es una actitud "hipócrita, inhumana, conservadora", ya que quienes cuestionan el programa, insiste, son los culpables de la falta de especialistas en el país.

En ese sentido, AMLO criticó que la oposición y los grupos conservadores hablen del acceso a la salud como si fuera un privilegio y no un derecho, por lo que reiteró que su administración seguirá contratando a médicos cubanos “les guste o no les guste”. Señaló que con ello se contará con especialistas que no hay en México.

López Obrador también indicó que detrás de estos cuestionamientos en contra de la contratación de médicos cubanos existe racismo, pues dijo que son profesionales capaces de cumplir con los objetivos para los que son traídos al país.

De acuerdo con las autoridades federales, actualmente hay un déficit de 154 mil especialistas y 34 mil médicos generales en el sistema de salud pública. Además, de las 10 mil 495 vacantes médicas dadas a conocer por el IMSS, sólo se han cubierto 521. El titular de este instituto, Zoe Robledo, señaló que los médicos cubanos no se encuentran en condiciones precarias.

AMLO dice que ya no se producirá cerveza en el norte

AMLO dice que ya no se producirá cerveza en el norte: "No se puede dar permiso en donde no hay agua"

En días pasados, AMLO señaló que su gobierno ya no dará concesiones para producir cerveza en el norte del país, debido a la sequía que azota esa región, pero sugirió a esta industria mudarse al sureste de México.

