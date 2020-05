León reanudará actividades en restaurantes y hoteles a partir del lunes

Tras casi dos mes de confinamiento el estado de Guanajuato se prepara para el regreso a la “nueva normalidad” siguiendo el plan presentado en días recientes por el Gobierno Federal. La directora de Turismo, Gloria Magaly Cano de la Fuente, informó que uno de primeros giros en retomar actividades tras la pandemia del nuevo coronavirus Covid-19 será el restaurantero.

Decenas de restaurantes y hoteles de León, se encuentran alistando los últimos detalles para iniciar con la apertura de manera paulatina y escalonada a partir del próximo 18 de mayo. Se espera que semanas después puedan recibir a sus primeros clientes.

“Tenemos la presión tanto del tema de salud donde todavía estamos en las semanas de mayor contagio y todavía no alcanzamos la cúspide antes de empezar con un descenso”, detalló la funcionaria.

León reanudará actividades en restaurantes y hoteles

La directora de Turismo en León, detalló que el gobierno es consciente de las implicaciones económicas que tienen los restauranteros y hoteleros tras el cierre por la emergencia sanitaria, por lo que recalcó que se encuentran evaluando la posibilidad de reabrir.

Restaurantes de León abrirán sus puertas

De acuerdo a la funcionaria los giros del sector industrial y algunos restaurantes tomarán actividades de manera escalonada a partir de la siguiente semana, sin embargo detalló que será “con algunas restricciones sobre todo en el caso de servicios en cuanto a su capacidad de operación, en algunos casos se esté visualizando que puedan abrir, pero estar operando a una tercera parte de su capacidad”.

Es momento de estar unidos y ser solidarios. #QuedateEnCasa ¿Buscas dónde comer sin salir de casa?

Consulta aquí el directorio de restaurantes. ➡ pic.twitter.com/GhVmg04Ra6 — Turismo León (@turismo_leon) May 13, 2020

Agregó, que para poder seguir los lineamientos establecidos se llevarán a cabo capacitaciones para que puedan reabrir con todas las medidas de higiene establecidas por las autoridades de salud.

Será en los próximos días que se dé a conocer cuál será el protocolo que llevarán los establecimientos para poder ofrecer sus servicios sin que esto se convierte en un riesgo de infección, sin embargo, Cano de la Fuente adelantó que en caso particular de los bares y cantinas, estos no podrán abrir hasta que no haya contagios, pues señaló que generalmente son espacios muy reducidos y cerrados que no permiten la sana distancia.

Porqué León es nuestro hogar, regresaremos con más fuerza. Nacimos para luchar y para crear historias. Seguimos adelante sin rendirnos, más unidos que nunca. ¡León no se detiene! pic.twitter.com/Epg9oYeJp2 — Turismo León (@turismo_leon) May 15, 2020

Nueva normalidad en León tras cuarentena

El miércoles 13 de mayo el Gobierno Federal presentó el plan de regreso a la “Nueva Normalidad” el cual consiste en la reanudación de las actividades de construcción, minería y fabricación de equipo de transporte de forma progresiva, ordenada y gradual tras 51 días de confinamiento por la pandemia.

Guanajuato se prepara para la reapertura de actividades

Te puede interesar:Guerrero prevé la reactivación de 800 empresas de construcción

De acuerdo a las autoridades un total de 269 municipios de 15 estados de México, saldrán de cuarentena por Covid-19 el próximo 18 de mayo para entrar a la “nueva normalidad”, entre ellos varios municipios de Guanajuato, mientras que su capital León, registra 140 casos.