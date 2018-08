Legalizar la marihuana disminuirá la criminalidad en México

La delincuencia en México es un mal, que desafortunadamente, ha invadido gran parte de los estados. En el sureste, es un claro ejemplo del problema que ha generado la incursión de grupos criminales, que cotidianamente se pelean por el control de la distribución de narcóticos.

Es por esto, que plantear la legalización de la marihuana es un paso significativo que les cerraría el camino a narcotraficantes, explicó en exclusiva el Secretario de Turismo Federal, Enrique De La Madrid Cordero.

“Yo ya lo he dicho, yo lo veo desde dos ángulos; primero, digo desde el punto de vista de los derechos humanos, el gobierno no tiene derecho para determinar la personalidad de los ciudadanos, en México yo creo que hemos hecho mal, en que el gobierno se meta a regular la prohibición, concretamente de la marihuana, porque está vulnerando derechos humanos. Eso ya lo dijo la Corte y por ahí yo coincido con eso”, subrayó De La Madrid Cordero.

Adicionalmente, dijo, “creo que es un elemento más, no el principal pero si uno importante, para contribuir a la seguridad en el País. Porque los incidentes en Quintana Roo, todos, tienen que ver con droga. El crimen tiene que ver con droga. Y hemos hecho ilegal algo que podría ser legal, y le hemos dado dinero al crimen organizado, cuando se lo podríamos dar a las empresas legales y al fisco. Yo creo que es un tema en donde México tiene que avanzar, pero lo puede hacer en algunos destinos como Playa del Carmen y Acapulco, que es un destino desgastado por el problema del narcotráfico, ya no podemos sostener esta política”.

Asimismo aseguró que el tema de seguridad es el problema más grande que tiene el país; por lo que precisó que “ahí tenemos que seguir invirtiendo en buenos policías, en buenos ministerios públicos, en buenos juzgados y tenemos que buscar una sociedad más igualitaria, tenemos que repartir más lo que generamos, porque de otra manera no vamos a tener un país más seguro”.

“Si me preocupa, hemos venido trabajando, ahí no podemos aflojar porque no hemos llegado a los niveles de seguridad que quisiéramos tener”.