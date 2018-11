“Le tengo una consideración especial”, dijo AMLO respecto a su relación con EPN

Encuentro entre el presidente electo Andrés Manuel y EPN, dio de que hablar en los últimos días, ¿qué estará planeando?

Muchos usuarios en redes sociales reprobaron la manera en como Andrés Manuel presidente electo de México, se dirigió a Enrique Peña Nieto, ya que son muchos los mexicanos que no toleran al actual presidente debido a todo lo ocurrido durante su sexenio.

Invité a comer a mi casa al presidente Enrique Peña Nieto. Me he reunido en otras ocasiones con él por razones de carácter institucional. Ahora, nos encontramos para definir el programa del 1 de diciembre y para agradecer sus atenciones. pic.twitter.com/RNQ1ZcpixC

Esta actitud entre AMLO y EPN, generó que cuestionaran al presidente electo; por lo que explicó a Azucena Uresti, en entrevista para MILENIO.

“Pero si tú durante años padeces de fraudes electorales no te la crees tan fácil. Eso me lleva a tenerle una consideración especial al presidente Peña Nieto. Pero el Presidente de la República, y me consta, por muy debilitado y por muy tonto que sea, si decide hacer daño lo logra”.