Le roban brasero en Puebla y coloca mensaje para que se lo regresen

Juanita, una mujer que no recuerda su edad, pero sabe que tiene más de 70 años, se volvió tendencia en redes sociales al pedirle a unos ladrones de Puebla que le devuelvan su brasero.

La mujer de la tercera edad colocó un anuncio en su puerta en la colonia Coatepec pidiendo que le regresen su anafre ya que de eso vive.

Envía mensaje a ladrones para que le devuelvan su anafre

Envía mensaje a ladrones para que le devuelvan su anafre.

Juanita compró una cartulina verde fosforescente y le pidió a alguien que iba pasando ayudarle a escribirlo, ya que ella no sabe leer ni escribir.

"Favor de regresar mi brasero, soy humilde y pobrecita, con eso me gano mi tortilla, no sean ingratos, rateros malvados, me están dejando sin comer. (Si hay alguien que me pudiera regalar uno se los agradecería)", expuso la abuelita.

De acuerdo a su vecina Karen Sánchez, Juanita no tiene familia y desde hace muchos años se dedica a tostar y vender pepitas de girasol en su comal de barro, el cual, pone a la puerta de su casa para poder mantenerse económicamente.

Los vecinos, al ver el letrero y enterarse de la historia, se juntaron para hacer una coperacha y comprarle un nuevo anafre a doña Juanita, quien se mostró muy agradecida.

Delincuencia en Puebla

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la delincuencia en Puebla ha ido en aumento en los últimos meses.

De hecho, un promedio de 21 robos de autos, 10 asaltos a negocios y seis a hogares, así como tres homicidios, ocurrieron en promedio cada día en Puebla durante el periodo de enero a noviembre de 2021, según cifras de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Las estadísticas de la FGE sobre la incidencia delictiva en la entidad poblana, con corte a noviembre, señalan que en el periodo en cuestión se abrieron en total 68 mil 400 carpetas de investigación por denuncias sobre delitos de alto impacto.

La cifra representa un aumento de 18% si se compara con el mismo lapso del 2021, cuando se reportaron 57 mil 944 carpetas, la diferencia es de 10 mil 456 casos más. Cabe señalar que durante el periodo de 2021, Puebla (y todo México) atravesaba una contingencia sanitaria por Covid-19.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!