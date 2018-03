Agencias/Diario La Verdad Ciudad de México.- Le quita la vida a su bebé porque su novio no respondió su celular. La joven de 17 años decidió asfixiar a su pequeño porque había discutido con su pareja por no haberle contestado el celular a tiempo, los terribles hechos ocurrieron en la Colonia San Juan Xalpa en la Delegación Iztapalapa; motivo por el cual podría pasar en una comunidad de tratamiento para adolescentes hasta cinco años.

La presunta agresora le dijo a su suegra que el pequeño estaba mal y ella le recomendó llevarlo a un hospital. Después, la mujer tomó una almohada y la colocó en el rostro del niño hasta que dejó de respirar. Tras matar al menor, le llamó a su pareja para decirle lo que había hecho.

Fue el pasado 22 de octubre cuando el menor fue llevado al hospital Pediátrico de Iztapalapa ya sin signos vitales, por lo consiguiente el médico del área de urgencias pidió la presencia de los policías capitalinos para que la madre fuera asegurada. La joven de 17 años de edad refirió que ella había matado a su hijo, luego de que había tenido una discusión con su pareja sentimental. El bebé aún no contaba con apellidos, ya que sus padres aún no lo registraban. La pareja de la joven mujer, indicó que ella era muy celosa y que siempre se molestaba si no le llegaba a contestar el celular a tiempo. Contando igual que en su última discusión por no tener pila y cuando pudo comunicarse le aseguró que iba a hacer algo de lo que se iba a arrepentir.