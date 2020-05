Lázaro Cárdenas, Michoacán, rebasa los 1.000 casos de coronavirus

El número de casos confirmados de coronavirus en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, se ha elevado este domingo a 1.011 contagios, además de 69 muertes a causa de la enfermedad, informó la Secretaría de Salud de ese estado.

De acuerdo con la dependencia de salud, a nivel estatal se han diagnosticado 45 nuevos contagios, además de tres muertes a causa de la COVID-19, durante las últimas 24 horas. Elevando así el número de positivos en Michoacán a 1.959 y 169 fallecimientos.

La Secretaría de Salud precisó que las muertes por coronavirus se han registrado en 34 municipios del estado, mientras que la tasa de mortalidad se ha elevado también a un 8.6 por ciento, lo cual prendió las alertas entre el personal médico.

Además, según detalló la autoridad sanitaria, los 45 nuevos casos se detectaron en los municipios de Lázaro Cárdenas, Uruapan, Apatzingán, Zitácuaro, Múgica, Huetamo, Parácuaro, Nahuatzen y Chucándiro.

Michoacán se acerca a los 2.000 contagios de coronavirus.

Respecto al número de casos sospechosos, Michoacán mantiene un total de 914, además de que 838 pacientes han logrado superar el virus y han sido dados de alta, agregó la Secretaría de Salud estatal.

Hospitalizados por coronavirus en Michoacán

Si bien el estado de Michoacán es uno de los que más casos de coronavirus registra, en cuanto al número de pacientes internados se refiere la cifra es baja, pues según la Secretaría de Salud, solo 66 personas se encuentran hospitalizadas.

No obstante, precisaron las autoridades, de los 66 pacientes hospitalizados en clínicas públicas y privadas, 41 se reportan como graves. Además, según puntualizó SSA, estas cifras pueden no ser muy precisas, debido a la falta de diagnóstico, pues no todas las personas acuden a su unidad médica familiar o una clínica particular certificada.