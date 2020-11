Layda Sansores busca ser candidata para la gubernatura de Campeche.

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Layda Sansores, ha anunciado mediante un video que buscará ser candidata a la gubernatura de Campeche, en relación a las elecciones del año próximo. A través de su cuenta en Twitter publicó el video en el que dice estar decidida a participar en la contienda.

Esto luego de que previamente se le acusara por dejar sus labores en aras de buscar la candidatura, lo que ella descartó. “Que quede claro, que no haya duda: ¡Vengo por Campeche! ¡Estoy decidida!”, dijo.

“Me uno con la misma pasión indeclinable a ustedes, luchemos por consolidar la cuarta transformación, que encabeza nuestro líder, Andrés Manuel López Obrador, para que en este estado se consolide. Nuestro pueblo generoso lo merece. Los abrazo”, expresó.

La Verdad Noticias informa que en una segunda publicación, la alcaldesa señaló que ya sostuvo una reunión con legisladores locales de Campeche para coordinar labores. Asimismo, recuerda que en octubre, Sansores dijo que las acusaciones sobre no acudir a la alcaldía a laborar por buscar la gubernatura de Campeche “es una infamia”.

No obstante, Layda Sansores no descartó ser partícipe en la contienda, aunque en ese momento argumentó que no eran los tiempos. Por su parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó que Layda Sansores está en la posibilidad de competir por la gubernatura y tendrá que pedir licencia al Congreso local en su momento.

En ese sentido, Sheinbaum comentó: “Ella está en la posibilidad de competir como candidata a la gubernatura de Campeche, en su momento, pues tendrá que pedir licencia en la alcaldía Álvaro Obregón, y lo que procede legalmente es que tendrá que pedir licencia y el Congreso de la Ciudad de México elige un sustituto o sustituta, sustituta debería de ser para poder conservar el tema de género”.

Cabe destacar que en el caso del gabinete del gobierno capitalino que decida irse por una candidatura, la mandataria local aseguró que están definiendo cuándo es que tendrían que separarse de su cargo.

