Las 'regañizas' que padeció Clouthier durante la campaña presidencial de AMLO

La coordinadora presidencial, Tatiana Clouthier, ha levantado la polémica luego de que publicara su libro titulado “Juntos hicimos historia” en donde narra muchas experiencias vividas con el ahora presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

En las hojas del polémico libro, se leen acusaciones en contra del historiador Enrique Krauze, a quien señala de manera directa, de estar detrás de una campaña negra en contra del entonces candidato presidencial.

Por si no fuera suficiente, Tatiana, cuenta otros episodios durante la campaña por la presidencia de México, e incluso, deja saber la primera impresión que tuvo del actual presidente en su dimensión personal.

En su libro “Juntos hicimos historia”, la coordinadora de campaña, narra un capítulo llamado “El Andrés Manuel de carne y hueso”, en donde la regañaron por un evento en el que se suponía, sería una comida y no hubo ningún alimento.

“En una ocasión me pegó una regañada; César me reclamó: ‘Tú te puedes brincar las comidas, pero el licenciado no”. Eso pasó en Monterrey, donde hubo un acto en el que no le dieron de comer, como estaba previsto”.