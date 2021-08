Las ‘muelitas de Texcoco’, un santuario de luciérnagas y mariposas monarca

El municipio de Texcoco, en el Estado de México, oculta un santuario que se ha convertido en la zona preferida por luciérnagas y mariposas monarca para reproducirse, y es una maravilla en medio de la urbanidad.

El lugar ha sido bautizado “El Santuario de Don Manuel”, en referencia al propietario de uno de los caminos que llevan al sitio, quien junto con expertos ha logrado proteger y preservar el entorno en favor de los insectos.

El lugar es conocido como “las muelitas”, debido a la forma de los prismas que conforman el Santuario, aunque muchos desconocen cómo fue que un volcán y el agua de dos ríos dieron origen.

El Santuario de Don Manuel

Uno de los trabajadores que ayudan a preservar la zona explicó a Hoy Estado de México cómo se formaron los Prismas Basálticos entre el Río Magadalena y el Río Coxcacoaco cuando el volcán de la zona hizo erupción hace más de 600 años.

“Estos dos ríos comenzaron a enfriar esa lava y dependiendo de qué tan rápido se enfríe se puede convertir en cristal o en roca”, explicó Jua Manuel Espinoza, encargado del Santuario de Don Manuel, sobre ‘las muelitas’. “La mayoría de las personas no los conoce, no sabe de su existencia, en Texcoco hay mucha riqueza, pero lamentablemente no es cuidada ni protegida”, agregó.

Llegaron las mariposas monarca

La mariposa monarca deja sus huevecillos durante el invierno.

Don Manuel y su familia iniciaron un proyecto de siembra de diversos frutos, plantas y árboles, y con ayuda de investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo mejoraron el entorno, atrayendo desde hace tres años a luciérnagas y mariposas monarca.

Según Espinoza, en esta zona de Texcoco ya era muy inusual ver luciérnagas, pero desde que inició el proyecto anualmente llegan junto con las monarca a buscar un sitio seguro para reproducirse.

El lugar se encuentra a menos de 30 minutos de Texcoco. Cuenta con miradores desde donde es posible observar los prismas y se puede llegar al centro de lo que hace siglos fue un volcán. También se ofrecen recorridos guiados por solo 50 pesos. La Verdad Noticias.

