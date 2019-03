Las frases "célebres'" más populares de AMLO presidente

El pasado 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, tomó protesta como presidente de México y ese día pronunció una de las frases más populares y más polémicas.

Estas son las frases “celebres” de AMLO presidente que han causado controversia entre los mexicanos durante sus primeros 100 días de gobierno.

Durante su primer discurso como mandatario mexicano, López Obrador dijo “me canso ganso” haciendo referencia a una frase simbólica de un personaje famoso del país.

"Estoy al 100, aunque no he podido estar con mi médico, estoy bateando arriba de 300 todavía", dijo el presidente en su conferencia del 5 de marzo.

"Tampoco me van a cucar", declaró el mandatario luego de que el EZLN anunciara que enfrentaría al gobierno de López Obrador.

"vamos a cepillar al otro equipo, el conservador, el de los fifís".

"Yo les digo que el que se aflige, afloja, y nosotros no nos vamos a afligir en el combate a la corrupción", dijo el mandatario durante un evento en Tlalnepantla.

"Harto" del robo de combustible, el presidente López Obrador declaró durante una gira por Guerrero: "A ver quién se cansa primero".

Al seguir con el tema del huachicoleo, AMLO soltó: "Hasta que me colmaron el plato. No se va a permitir la corrupción".



"Yo entiendo que no les haya gustado lo que les dije a los que promueven el odio, a lo mejor no debí utilizar la palabra mezquino, que es pobreza, miseria de espíritu, según el diccionario, a lo mejor debí decir que son tiempos desgraciadamente de canallas, pero bueno, ese es un asunto de otro tipo", respondió López Obrador a sus adversarios.



"Lo que me ha gustado es servir, constatar la felicidad de la gente cuando recibe un apoyo del nuevo gobierno, eso es el mejor pago, el mejor sueldo, eso no tiene comparación, eso es lo que más me ha gustado", declaró AMLO sobre su trabajo al cumplir los 100 días de gobierno.



En una gira por Sonora, el presidente refirió que no se ha terminado de limpiar al gobierno y que aún hay algunos "malandrines" que piensan que se van a quedar ahí enquistados y haciendo travesuras.



En su conferencia del 26 de febrero, López Obrador llamó a la oposición "conservadores disfrazados de izquierda" y agregó que "no tienen que armar cuadros, eso es muy ficticio, es para decirles ternuritas".



"Ahora que venía para acá se emparejó un joven en bicicleta y me dijo 'tú no tienes derechos a fallarnos' y ese es el compromiso que tengo con el pueblo, no tengo derechos a fallarles", dijo. López Obrador replicó el mensaje de un ciclista que se emparejó a su vehículo cuando este iba en camino a la sede de San Lázaro.



"Yo tengo otros datos y respeto desde luego quienes sostienen que no vamos a alcanzar nuestras metas de crecimiento económico, pero estoy seguro que nos va a ir muy bien", dijo luego de un reporte económico realizado por el Bank of America.



"Yo no me voy a divorciar del pueblo. No es que ya gané, ya ganamos y nosotros a gobernar y el pueblo a sus quehaceres", dijo el mandatario durante una gira por Nayarit.



"Me patea el hígado", expresó López Obrador al referir que órganos internacionales ubican a México como uno de los países con corrupción.



En su conferencia del 14 de diciembre, López Obrador recordó una frase que ya había dicho en otras ocasiones: "El poder es una tentación, atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos cuando hay principios, y la gente sabe eso, está pendiente de todo".



"¡Ay mojo maistro! Ni que fuera político corrupto".

¡Pa' su mecha qué sabroso!

Luego de terminar un acto en Acayucan, Veracruz, el mandatario se paró a la orilla de la carretera rumbo a Córdoba para tomar un jugo de piña miel, a los que expresó: ¡Pa' su mecha qué sabroso!

Hay que ser universal, pero no dejar lo nuestro

"Hay que ser universal, pero no dejar lo nuestro, ni perder la querencia", expresó el presidente en redes sociales al subir una fotografía comiendo un puchero tabasqueño con calabaza criolla, yuca y macal, acompañado de totoposte y chile amashito.

Pagar los platos rotos

Ante el cambio de calificadoras a la perspectiva de la calificación perspectiva de Pemex, López Obrador señaló: "Nos toca pagar los platos rotos".

Qué bueno que haya polémica

"Qué bueno que haya polémica", expresó el presidente sobre la consulta para construir un nuevo aeropuerto.

"No, primo hermano"

Esto también lo dijo cuándo anunció que en su gobierno la ayuda se daría de forma directa y sin intermediarios.

"Nada de intermediarios, nada de que soy del movimiento Francisco I. Madero o soy de la Antorcha Mundial, dame a mí el dinero y yo se lo voy a entregar a la gente, no primo hermano", dijo.



En su conferencia del 1 de marzo, el presidente expresó: La transparencia es la regla de oro en la democracia, en referencia los archivos que fueron abiertos y que estaban resguardados por el Cisen.



Con "es importante ser honrado, pero es más importante ser honesto", López Obrador invitó a seguir su conferencia del 27 de febrero.



Recordando a Machado, el presidente escribió en sus redes sociales: "Caminante no hay camino, se hace camino al andar".

Tapadera de nadie

Referente al caso Odebrecht, el presidente advirtió: "no somos tapadera de nadie".



Uno de las primeras veces que usó está frase durante su visita a Naucalpan, el candidato de Morena aseguró que reducirá de 500 a 300 diputados federales, eliminando los plurinominales. La idea es terminar con "los moches" que se trasladaron del Estado de México al Congreso, y dijo que es la única entidad donde los diputados manejan recursos y materiales para obras, en un tráfico de componendas.



"si el dinero pasa por muchas oficinas administrativas o pasa por organizaciones, no llega, o llega muy poco, es porque hay piquete de ojo. Ya se los expliqué en alguna ocasión qué es el piquete de ojo, o hay moche".

Y entre otras frases que ha dicho en diversos eventos, están:

"Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie".

"Tengo las riendas del poder en las manos", dijo el 4 de diciembre, al afirmar que su gobierno inició de la mejor manera.

"Se termina la impunidad establecida en la Constitución", sostuvo el 4 de diciembre tras enviar al Congreso la iniciativa para eliminar el fuero.

"Un negocio jugoso ilícito siempre lleva el visto bueno del presidente", dijo el 28 de diciembre.

"Antes no había Estado de derecho, era un estado de chueco", dijo el 10 de enero, al defender la ley de salarios máximos.

"Se va a hacer más con menos, porque se acaba la corrupción", dijo el 17 de diciembre para defender su paquete presupuestal.

"La felicidad es eso. No es sólo acumular bienes materiales, no sólo es el bienestar material. Es el bienestar del alma. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Entonces, lo primero es el bienestar", refirió.

"Faltaba un buen gobierno para convertir a México en potencia", aseguró el 6 de enero, durante la presentación de la Zona Libre de la Frontera Norte.

Aún hay más frases...

"No va a haber huachicol, ni arriba ni abajo".

"No es un cambio de gobierno, es un cambio de régimen".

"Decía el presidente Juárez: ´Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho´".

"Ya no existe el Cisen, ya no se espía a nadie, somos libres, ya eso desapareció".

"La transformación también implica la limpieza. No al Ecoloco".

"Es un pecado, está en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y hasta se los puedo citar, el no pagarle a un trabajador, el retenerle el salario a un trabajador, es ilegal y es un pecado social".

"La Cuarta Transformación significa también la reconciliación. Necesitamos unirnos. Reconciliarnos de verdad y no odiar, pero es un proceso también que se tiene que ir consiguiendo y ahí va poco a poco".

"Gobernar es priorizar, política es tiempo".

"En política no hay vacíos, se llenan".

"Como dice una canción de Calle 13, 'vamos a portarnos mal'".

"Yo no voy a sudar calenturas ajenas, yo no voy a proteger a nadie en casos de corrupción".

"Convirtieron el país en un cementerio y ahora están en contra de la Guardia".

"No estoy de acuerdo con eso de que el fin justifica los medios. Los medios sí cuentan".