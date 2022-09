Las cosas que no te pueden faltar en tu noche mexicana

México es sinónimo de riqueza cultural, calidez y diversión , es por ello que la propia UNESCO ha catalogado como Patrimonio Cultural de la Humanidad sus tradiciones y festividades, así que cuando se trata de organizar una noche mexicana las familias no se limitan y echan la casa por la ventana.

Así que si ya te estás preparando para celebrar a México en familia o con tus amigos, aquí te damos algunas ideas que sí o sí debes tomar en cuenta para dar “el grito” como buen mexicano.

Comida mexicana

Comida típica mexicana

Lo más importante en tu noche mexicana es la comida típica mexicana. México se caracteriza por su muy variada gastronomía, y es por eso que esta noche especial no pueden faltar el mole o el delicioso pozole, así como antojitos típicos como tacos, tostadas, tamales, sopes, huaraches, entre muchos otros.

Bebidas típicas y aguas frescas

Tradicionales aguas frescas de frutas

Esta noche especial no pueden faltar las tradicionales aguas frescas de frutas naturales de limón, piña, naranja, tamarindo, sandía, horchata y jamaica.

Es la bebida ideal en un festejo patrio, en sustitución de los refrescos embotellados.

Para quienes gustan del alcohol, las bebidas alcohólicas características de nuestro país son el tequila, mezcal y el pulque. Con el tequila, que es el de mayor tradición, se pueden preparar cocteles como Tequila Sunrise, Paloma y Margarita. Con la cerveza, la clásica michelada.

La música mexicana a todo volumen

Música regional para amenizar la fiesta

Una playlist con música regional para amenizar la fiesta es básico, y te recomendamos que no dejes de incluir “México en la piel” de Luis Miguel, las rancheras de José Alfredo Jimenez, la música de mariachi, las clásicas de Vicente y Alejandro Fernandez, y ¿por qué no? hasta las de José José para un momento más tranquilo, el karaoke también es una gran opción. No olvides que el baile es esencial, así que unas cumbias de Los Ángeles Azules, Yaguaru y Cañaveral no estarían nada mal.



Decorado y Banderas

Banderas de México de todos tamaños

La vivienda en donde se realice la fiesta debe tener un elemento indispensable: banderas de México de todos tamaños, lo que representa el orgullo de ser mexicano.



En cuanto al resto del decorado de la casa anfitriona, es importante que luzca muy alegre y colorido, resaltando siempre los colores de nuestro lábaro patrio: verde, blanco y rojo. Pueden elaborarse con papel picado, manteles coloridos, moños tricolores, sombreros, rehiletes, banderas, piñatas, entre otros. Para un toque más original, se pueden añadir artículos antiguos como metates, tazas de barro, cajas de madera, entre otros.



El Grito de Dolores

El Grito de Dolores

Al conmemorar el 212 Aniversario de la Independencia de México, y en la noche del 15 de septiembre, recordar el Grito de Dolores, un elemento obligado es sintonizar la ceremonia alusiva en nuestros televisores.



Ropa y accesorios patrios

Los asistentes portan grandes sombreros, bigotes, trajes típicos

En la noche mexicana, es tradición que los asistentes porten dentro de su vestimenta grandes sombreros, bigotes, trajes típicos, pintura tricolor en el rostro, y todo lo que haga resaltar tu lado más patriótico.

Juegos de mesa

Juegos tradicionales de mesa

Juegos tradicionales de mesa como lotería, memorama o serpientes y escaleras pueden hacer más amena tu noche mexicana; puedes añadirle emoción si apuestas dinero.

