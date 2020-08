Lanzan trabajadores de Telmex amenaza de huelga por jubilaciones

El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) y la empresa Teléfonos de México (TELMEX), estallará la huelga el miércoles 2 de septiembre una vez que no se ha concretado un acuerdo en materia de jubilaciones, anunció su secretario general, Francisco Hernández Juárez.

“La empresa considera que nuestra jubilación debe ser el costo de todas las incidencias que hemos tenido con la regulación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y con sus propias decisiones, ya que sacó los servicios más rentables de Teléfonos de México y claro, que cayeron los ingresos de la empresa. Y ahora, la nómina y el contrato ya le parecen demasiado caros y cree que debemos aceptar este sacrificio”, asegura.

Sobre el tema, Hernández Juárez líder de los telefonistas explicó que: “les ayudamos a modificar para que salgan con más años de servicio los telefonistas, que se queden más años en servicio y que su salario no se incremente con tantas prestaciones al final. Ya lo ajustamos dos veces a la baja. Apoyamos a la empresa con un programa de permanencia voluntaria y redujimos en 30 por ciento el ritmo de las jubilaciones”.

Telefonistas podrían ir a paro el 2 de septiembre

Trabajadores de Telmex podrían ir a huelga

El líder sindical agregó que la empresa manifestó que el pasivo laboral era lo que más le preocupaba, el hecho de constituir la Bolsa de Pensiones. Le ayudamos a reducir el pasivo laboral. Hicimos un programa y cuando lo teníamos armado, dijo que también quería que no hubiera jubilación para los trabajadores de nuevo ingreso. Y ahí ya no hubo acuerdo.

"Además, dice que no va a revisar nuestro contrato como por ley corresponde cada año, porque no aceptamos que se modifique la jubilación y pues no, no estamos de acuerdo. Y sí no hay acuerdo, va a haber conflicto de huelga, para el 2 de septiembre”, enfatiza.

TE PUEDE INTERESAR: Exigen trabajadores del SUTGCDMX a líderes den cuenta de 40 mdp

Degradan Subsecretaría de Comunicaciones a Coordinación de Asesores https://t.co/ZKnF7FsAua — STRMnoticias (@STRMnoticias) August 25, 2020

Telmex cuenta actualmente con 60 mil trabajadores, 30 mil en activo y 30 mil jubilados, mismos que participarán en el paro laboral convocado por el sindicato.