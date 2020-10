Lanzan huevos y tomates a concesionaria de agua por cobros excesivos (VIDEO)

Habitantes del Puerto de Veracruz se manifestaron la mañana de este miércoles a las afueras del Grupo MAS, concesionaria de agua en la ciudad, a quien acusan de cobros excesivos, robo y un mal servicio, por lo que lanzaron huevos y tomates, acompañados de consignas como: ¡Fuera ratas!.

Los hechos fueron documentados por los periodistas, quienes con sus teléfonos celulares transmitieron en vivo la manifestación, que más tarde se viralizó en redes sociales, donde las personas no solo apoyaban el movimiento, sino también se unieron a las exigencias al grupo concesionario.

En las instalaciones del consorcio localizado en la esquina de la avenida Miguel Alemán y la calle Santos Pérez Abascal, alrededor de 100 manifestantes se reunieron con dos conos de huevo y cajas de tomate, las cuales fueron lanzadas a manera de protesta.

También colocaron cartelones con leyendas como: "IMA+MAS=RATOTAS. FUERA DE VERACRUZ".

Piden cancelación del convenio con Grupo MAS

Marco Antonio Moncayo Parra, líder del Movimiento Renovador Democrático, dijo a los periodistas que las manifestaciones en contra de Gruppo MAS no son recientes, pues es bien sabido por miles de familias los altos cobros que la concesionaria de agua suele aplicar, además del pésimo servicio.

"Se están pasando, tengo medidor de Grupo MAS en una casa que no ocupo, y los recibos me llegan de 400 pesos. No es justo, es un robo", dijo una de las manifestantes a La Vanguardia Veracruz, retomado por La Verdad Noticias que acudió a la protesta.

Los manifestantes pidieron también la cancelación del convenio por parte del municipio, toda vez que grupo MAS no ha cumplido con los servicios para los que fue contratado.

"No cumplen con la parte de su convenio, es un acuerdo injusto. Hay familias que pasan días o hasta semanas sin agua por culpa de esta empresa (Grupo MAS). El municipio debe terminar el convenio y por eso estamos aquí otra vez, para exigirle que lo haga. No se vale", sentenció otro de los informes.