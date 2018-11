Lamentable: Todos los días muere asesinado al menos un policía en México

Tristemente en México, cada día muere violentamente un policía y queda impune

En lo que va de este 2018, han muerto 326 policías en 26 estados de la república, entre agentes, municipales, estatales y federales.

Las entidades en donde más muertes violentas hay, son:

Guanajuato, con 60 muertes Guerrero, con 32 muertes. Estado de México, con 30 muertes. Puebla, con 27 muertes. Veracruz, con 22 muertes.

Dentro de los estados más peligrosos de México, se encuentran:

Ciudad de México, con 15 muertes. Jalisco, con 13 muertes. San Luis Potosí, con 19.

Lamentablemente, la mayoría de los agentes, son asesinados en cumplimiento de su deber y su muerte se debe a que los atacantes, van en contra de ellos para arrebatarles la vida. Los enfrentamientos, como por ejemplo, las balaceras, van en disminución, mientras que las agresiones del crimen organizado o algún delincuente, van en aumento.

Los principales motivos por los que mueren policías, se deben a algún fallo durante alguna operación policiaca o en algún arresto, incluso, los ajustes de cuentas, también desfilan entre las primeras causas de muerte.

Tristemente, la mayoría de los asesinatos, quedan en el olvido y los homicidas, no reciben castigo. La impunidad en el sistema de justicia penal y los vacíos en las instituciones causan que los delincuentes que cometen asesinato en contra de los elementos de la policía, estén consientes de que no recibirán castigo por lo que hicieron y que por parte de las autoridades, no serán procesados, pues se carece de la capacidad de que sean castigados, explicó Guillermo Cepeda, investigador del Colegio de Jalisco.

"Antes aquí en México, había cierto temor de que el Estado le diera prioridad a esas investigaciones, los propios policías montaban operativos para dar con los responsables, pero hay una expectativa de impunidad, puesto que cada vez se detienen a menos" dijo Cepeda.