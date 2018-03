LadyAurrera alborota Campeche por una televisión

Error de super mercado, oferta para clientes

"Fue un error lo que me pasó en el primer día de trabajo, pero gracias a dios y a la gente que me defendió no me cobrarán las tv".

Una mujer fue como en un día normal a un súper mercado en la ciudad de Campeche, cuando paseaba por los pasillos de electrónica vio una oferta que tenía que ‘aprovechar una televisión que costaba “64.50 pesos”. Al llegar a las cajas el precio no le respetaron el precio que decía el letrero, por lo que la señora armó un escándalo exigiendo que le cobraron lo que estaba publicado. Antes de pagar la mujer hizo varias llamadas a familiares y amigos para que también vayan a comprar sus televisiones. Por lo que las personas que reclamaban la oferta ya eran casi una decena. La señora Genny señala que; el gerente de la tienda les dijo que el precio no era correcto y les dio el real de la televisión, posteriormente se desapareció, los demás empleados ignoraron a los clientes. También señalaron que llamaron a Profeco, pero al ser domingo no fueron atendidos. Consumidores piden que los precios de los productos se respeten. Por parte el empleado responsable en redes sociales pedía una disculpa por el error cometido en su primer día de trabajo. Los afectados esta mañana se apersonaron a las oficinas de la Profeco para exigir la oferta y que no les aprecia justo que el empleado que puso el letrero se aprovechara de las redes sociales para pedir que lo ayudaran.En varias ocasiones errores de este tipo han ocurrido, ha pasado con televisiones, cervezas y varios aparatos electrodomésticos en varias tiendas. No se sabe con certeza quien corre con los gastos cuando los clientes compran ‘ofertas’ a base de un error.