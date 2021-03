Una mujer servidora de la nación fue apodada como “Lady Prole” por negarle la vacuna contra el COVID-19 a algunos adultos mayores en Jalisco, por no poder comprobar su residencia en el municipio de Puerto Vallarta.

Los hechos ocurrieron en la clínica 179 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de Puerto Vallarta. Un video que circula en redes sociales muestra a la mujer con un chaleco oficial solicitando una identificación a las personas que asistieron a la vacunación, para asignarlos al cubículo donde podrían recibir la dosis, pero varios adultos mayores no portaban el documento probatorio de residencia.

Lady Prole: Servidora de la nación niega vacuna contra COVID-19 a adultos mayores

“La vacuna es para la prole”

La grabación de tan solo 16 segundos de duración comenzó a viralizarse debido a la respuesta que la servidora de la nación dio al grupo de adultos mayores, en la que afirmó que las vacunas que estaban disponibles no eran para “personas ricas y contactos”, sino para la “prole”, razón por la que la bautizaron así: Lady Prole.

“No estoy haciendo nada malo, pero es que si la paso a usted voy a tener que pasar a todos los ricos que mandan aquí por contacto. Si yo la paso a usted, le roba la vacuna a la prole”, respondió la mujer a una adulta mayor que buscaba vacunarse.

En ese momento, la persona que presuntamente grabó el video le dijo a la servidora de la nación que no politizara las cosas y que ellos no venían a vacunarse “por palancas”, y le mencionó: “aquí no hay prole, señorita. Aquí hay adultos mayores, no politice usted”, contestó el hombre que supuestamente filmó el momento”.

IMSS se desmarca de la servidora de la nación

Tras viralizarse este video en redes sociales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aclaró que la mujer no forma parte de su plantilla de trabajadores, sino que conformaba la brigada de vacunación.

“La servidora pública no es trabajadora del IMSS sino del órgano coordinador de la estrategia de vacunación en Puerto Vallarta, por lo que el Instituto se deslinda de las acciones de la servidora pública evidenciada en redes sociales”, destacó el IMSS a través de un comunicado.

Las reacciones de Lady Prole no se hicieron esperar, algunos consideran que hizo bien, pues no les tocaba en el lugar, mientras que otros internautas la señalaron y acusaron de politizar con la vacuna.

