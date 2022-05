Lady FGR: Policía choca triciclo y amenaza a joven con “llamar a todo su equipo”

Una policía que chocó un triciclo y amenazó al joven con “llamar a todo su equipo” ha sido apodada Lady FGR, pues la mujer usó su cargo para intimidar a la persona que había chocado y para huir de la escena.

En videos que han empezado a circular en redes sociales la funcionaria de la Fiscalía de la República, que conducía un auto Spark, amenazó a un joven repartidor de agua con llevar a más agentes si él no terminaba con la discusión y la dejaba retirarse.

Como era de esperarse las imágenes causaron gran indignación entre la población, quienes rechazaron la actitud de la funcionaria, que usó su cargo no solo para intimidar, sino para evadir la situación. Tal como una policía que se agarró a cachetadas con detenido en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Amenazó con llevar más policías

¡No sabemos dónde fue! Pero hagamos famosa a la #LadyChoque

Compartan. Quememos a esta señora. Golpea al chavo y después de eso quiere cobrarle el golpe de su auto de 200.000. No traía placas. Vean.Que le compre un triciclo al chavito aunque sea pobremente de 5000. ��♀️ pic.twitter.com/zMEppJ6hcr — LaOtraMovilidad (@LaOtraMovilidad) May 3, 2022

Fue el joven que repartía agua, abordo de un triciclo color amarillo, quien grabó la discusión. En el video la mujer le pide que no la provoque y le dice que termine la discusión antes de que ella llame a sus compañeros.

Ante la amenaza el joven le responde que los llame, pues asegura que ella fue la responsable del accidente, ya que su coche habría golpeado el triciclo. “Marcales, tú me pegaste a mí, yo no te pegue a ti, yo soy un triciclo no soy un carro”, se escucha decir al joven.

La funcionaria por su parte asegura que tiene prisa y que no quiere ser grosera. El joven le asegura que él también está trabajando y que tampoco quiere ser grosero, pero que fue ella quien le pegó a su triciclo.

“No me obligues a venir con más gente, no me obligues amigo, por favor. Aquí adelante está la agencia, una llamada y va a venir todo mi equipo, por favor amigo no quiero un problema contigo” indica la oficial.

La apodaron Lady FGR

El vehículo de la funcionaria no tenía placas

Incluso la funcionaria amenaza al joven diciéndole que él le pagará el daño ocasionado a su auto, aunque presuntamente ella fue la responsables del accidente. “tú me vas a pagar el daño de mi carro, sabes cuánto cuesta mi facia amigo” dice la mujer.

Luego de varios minutos se observa a la funcionaria retirándose del lugar sin llegar a ningún acuerdo con el joven. Otro elemento que llamó la atención es que el vehículo de la oficial no tenía placas, ni delanteras ni traseras, además la mujer usó su cargo para evadir las consecuencias, por lo que ya ha sido apodada “Lady FGR”.

