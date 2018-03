La voz de los indígenas llegará por primera vez a la Cumbre Iberoamericana

Agencia/Diario La Verdad La Paz.- Los indígenas de América Latina y el Caribe han trazado un sendero para llevar a una Cumbre Iberoamericana con voz propia por primera vez en casi tres décadas un plan de acción, que incluirá la consulta a los pueblos originarios para hacer proyectos en sus territorios o el acceso a la salud y educación. Esta senda es la "Ruta Iberoamericana", que comprenderá tres reuniones para elaborar el plan, que se presentará en la cumbre en Guatemala en noviembre de 2018, explicó a Efe el secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Filac), el guatemalteco Álvaro Pop Ac. El responsable de esta entidad con sede en La Paz indicó que la idea es que los Estados y los pueblos originarios construyan juntos este Plan de Acción Regional. Este programa dará la pauta para trabajar "en los próximos diez años" sobre los temas que aún deben resolverse para la implementación plena de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas aprobada por la ONU en 2007, subrayó. Pop recordó que el Filac "nació en el ejercicio iberoamericano", al ser fundado en 1992 durante la segunda Cumbre de Jefes de Estado celebrada en Madrid. "A partir de ahí hemos tenido una tarea digamos que más o menos dialogada con el proceso iberoamericano, no habíamos participado mucho", manifestó. Añadió que durante los dos años previos a las cumbres se realizan reuniones sectoriales sobre asuntos como salud, equidad de género, relaciones exteriores, justicia y cooperación, pero hasta ahora no ha habido un encuentro específico para abordar la temática indígena. El Filac logró el apoyo de la Secretaría Pro Témpore de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, que está en manos de Guatemala, para organizar el "Primer Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica sobre Pueblos Indígenas", previsto para abril de 2018 en la ciudad guatemalteca de Antigua. Será la primera vez en los 27 años de estas cumbres en que "se sentarán a dialogar con una naturaleza de negociación los Estados con los pueblos indígenas", indicó Pop. "El hecho histórico es que no solo es la primera reunión de pueblos indígenas, sino que además incluirá un encuentro de mujeres indígenas y de jóvenes indígenas, todo al mismo tiempo, reunidos con representantes de Gobiernos de los 19 países más algunas otras naciones que han sido clave en este ejercicio", resaltó. En América Latina hay casi 42 millones de indígenas, lo que supone el 7,8 % de su población total, siendo Guatemala y Bolivia los países que proporcionalmente albergan la mayor cantidad de población originaria, seguidos de Perú, México y Panamá, según un informe de 2016 del Banco Mundial. Para Pop, la importancia de la temática indígena radica en que los asuntos que este sector "está poniendo sobre la mesa tienen una significancia real para los Estados". Entre estos temas está la necesidad de que los Estados inviertan más en el desarrollo de los pueblos indígenas, que en algunos lugares aún viven "bajo condiciones extremas" y presentan, por ejemplo, las tasas más altas de mortalidad materna e infantil y las menores coberturas de educación y salud. "En las poblaciones indígenas todos los indicadores en América Latina demuestran que son los que están en peores condiciones de vida, así que atender esas necesidades es fundamental", dijo Pop. También están las otras inversiones, las que realizan las "grandes empresas" privadas en territorios originarios y que se espera que se den "bajo condiciones en las cuales la opinión de los pueblos indígenas sea clave", agregó el secretario del Filac. El acceso al agua, el cambio climático y los esfuerzos internacionales "para evitar mayores daños a las comunidades" indígenas vulnerables son otros asuntos de interés. Para llegar al encuentro de abril se prevén dos reuniones subregionales, la primera los próximos 11 y 12 de diciembre en Panamá, a la que concurrirán unas setenta personas, entre autoridades e indígenas de Centroamérica y de México, además de representantes de organismos internacionales y cooperantes. El siguiente paso en la ruta hacia la Cumbre Iberoamericana será la Reunión Subregional Sudamericana, que tendrá lugar en Lima del 20 al 23 de febrero, con las mismas características que el encuentro en Panamá, explicó Pop. En los tres encuentros se definirán agendas de trabajo y los temas que se incluirán en el Plan de Acción Regional que, según precisó, "va a ser determinante para ver los problemas y encontrar soluciones para los pueblos indígenas".

