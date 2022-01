La visa para venezolanos en México ya ha entrado en vigor

Este documento se está pidiendo para poder ingresar a México/Foto: El Sol de México

Desde el viernes 21 de enero entró en vigor el uso de la visa para venezolanos que deseen viajar a México. Este documento se pedirá para visitantes en caso de turismo, tránsito, negocios, estudios y actividades deportivas.

Como te informamos en La Verdad Noticias, este trámite se ha impuesto a las personas que provienen de Venezuela con la finalidad de reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos. Pero está afectando a cientos de venezolanos que iban a viajar a México durante estos días, debido a que ahora tendrán que hacer la solicitud del trámite.

Algunos venezolanos que ahora no tienen visa para entrar a México se han quedado varados en Guatemala y Colombia, en medio de su escala para el destino final que era tierras mexicanas.

Durante el pasado jueves 20 de enero, un grupo de venezolanos denunció que estuvo varado en el aeropuerto de Guatemala, mientras esperaban respuesta de las autoridades para continuar con su destino hacia México.

La denuncia de un venezolano señalaba que les otorgaban excusas para no atenderlos y que no los dejaban tomar fotos ni videos de la situación que vivieron antes y después de lograr llegar a ese país.

“No nos dejan abordar. Era un vuelo de escala, íbamos a México y ahora allá están pidiendo visa. Hacen esto en todos los aeropuertos. No nos dan la cara, y el otro vuelo no lo pudimos abordar”, dijo uno de los afectados según el medio Voz de América.

Con la visa, los venezolanos sólo pueden quedarse seis meses en México

Con dicha visa, los venezolanos no podrán exceder seis meses de permanencia en territorio nacional y deberán contar con pasaporte válido y vigente durante su ingreso, permanencia y salida de México. Además, no podrá realizar ninguna actividad remunerada.

Para realizar el trámite de la visa, las personas de Venezuela deben acudir de manera presencial a su embajada y llevar los documentos que correspondan. Además, se debe cumplir con ciertos requisitos que exige el gobierno federal de México. Todo este proceso es gratuito.

