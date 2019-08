La verdad de los precios de la electricidad según la CFE

Uno de los principales problemas que nos aquejan, a los ciudadanos en general, es el aumento en los precios del consumo de electricidad, junto a otro problema aún mayor, el de la contaminación por la quema de productos fósiles que aumentan el temible efecto invernadero para producir el fluido eléctrico. Si juntas estos dos problemas, parece que la solución se encuentra en apoyar la utilización y la expansión de las energías alternativas, limpias y renovables.

Una realidad que no coincide con la versión del director general de la empresa estatal CFE, la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlet, quien sostiene que las campañas creadas para convencer a la sociedad de que las energías limpias son más baratas es mentira.

Manuel Bartlet, director general de la empresa estatal CFE

Esta afirmación se sostiene en que las empresas que compran la energía están subordinadas a la intermitencia, a pesar de que las energías eólicas y solar se venden muy baratas en las subastas de electricidad. La realidad es, según Bartlet, que “el sistema eléctrico no se puede suspender, aunque deje de haber aire”.

A estas palabras ha venido a apoyar la afirmación del propio director de finanzas de la CFE, Antonio Rojas Santiago, al explicar que la instalación de generación distribuida, de paneles solares en los techos de las viviendas, aunque proporcionen electricidad barata por la mañana, la demandan a precios más caros por la noche.

Consejos para bajar el coste del consumo eléctrico

Sea como fuere, la realidad es que al consumidor medio le llega cada día esta factura y solo ve que aumenta sin remisión, para saber cuánto estas gastando mes a mes, puedes consultar tu Recibo de luz al hacer clic sobre este enlace que acabamos de sugerir. Este debe ser el primer paso para crear una estrategia que consiga disminuir el gasto en el suministro eléctrico en la medida de lo posible.

Y es que, en ocasiones, sobre todo teniendo en cuenta una temporada u otra, los números se disparan, subiendo casi un 30 % en el consumo habitual de una vivienda normal mexicana, según los datos de la propia Comisión Federal de la Electricidad. Para comenzar a ahorrar, debemos entender que la factura de la luz se divide en dos partes principales, por un lado, la potencia contratada, en este caso la cantidad que se cobra es fija, por el contrario, la parte correspondiente al consumo es, como cabe suponer, variable.

Aproximadamente, el coste de un KW varía en un mismo día desde 25 a 42 pesos, y el consumo estimado para una persona al día se encuentra entre los 150 y los 300 W. Para disminuir este consumo y ahorrar hasta un 50 % en el gasto de este suministro, puedes empezar a poner en práctica alguno de los siguientes recursos.

El Stand By

No somos conscientes del consumo anual que generan los equipos que, aun sin estar en funcionamiento, permanecen conectados a la red. Debemos acostumbrarnos a desenchufarlos, o al menos desconectarlos completamente, ya que nos ahorraría hasta un 15 % de la factura total, puesto que representan hasta un 11 % del gasto de cada casa como media.

Las luminarias

Las lámparas tradicionales de incandescencia, con filamento de wolframio, deben ser sustituidas cuanto antes por otras de bajo consumo, preferiblemente leds, que son las más ahorradoras y las que más tiempo de vida tienen, además de no emitir calor alguno. Como media, esta sustitución nos proporcionará una disminución en el consumo de hasta un 75 %, ahorrando también en el mantenimiento, pues como decimos son más duraderas, en torno a 10 o 15 veces más, ofreciendo la misma cantidad de luz.

La luz natural

La luz natural es gratuita y la que mejor nos viene a nuestros propios ojos, por lo tanto, hay que saber aprovecharla al máximo. Hay que tener en cuenta la posición de la vivienda al ser construida para sacarle el máximo rendimiento a las horas de luz, colocándola en la dirección apropiada.

Limpieza y mantenimiento

Debemos limpiar las lámparas con regularidad, que se oscurecen debido a la acumulación de polvo, así como en el resto de aparatos eléctricos en casa para que funcionen con menos esfuerzo, limpiando el ventilador que llevan incorporado y el resto de piezas móviles.

Los electrodomésticos

Al adquirir un electrodoméstico deberemos estar atentos al nivel de eficiencia energética que sean capaces de llevar a cabo. Esta eficiencia no es otra cosa que la capacidad de un aparato electrodoméstico para trabajar con el menor consumo eléctrico posible. Será la etiqueta energética la que nos ofrezca la información sobre su consumo, representada por una escala de colores y letras que van desde la D o el color rojo, para señalar los equipos menos eficientes, y la letra A, que incluye tres clases adicionales (A+, A++. Y A+++), con el color verde para los más eficientes. En cuanto al aire acondicionado, es aconsejable que no supere los 24 º C en verano y los 18 º C en invierno.