La tortura de los vuelos comerciales se llama AMLO; provoca caos y desorden en el avión

Dicen que viajar en el mismo avión que Andrés Manuel López Obrador, es una tortura: Una azafata dijo que para ella es un martirio cuando el mandatario sube al avión en donde ella trabaja, por lo que narró su mala experiencia.

Durante la campaña electoral de la presidencia de México, AMLO dijo que no utilizaría el avión presidencial que usó Enrique Peña Nieto; hasta ahora ha cumplido su palabra, llegando al punto de poner a la venta la cara aeronave que debería ser usada por él.

López Obrador, ha cumplido su promesa, y viaja en vuelos comerciales para trasladarse por los estados mexicanos.

"Es horrible que venga en mi vuelo. La gente no hace caso de las indicaciones, se para de sus asientos, incluso en turbulencias, y la prensa no entiende que sus cámaras se pueden convertir en proyectiles en caso de que el avión sufra un imprevisto. Espero que nunca viaje con mi familia" dijo Alejandra Martínez, la azafata que no está contenta cuando AMLO se suba al mismo avión que ella.