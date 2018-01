La rosca de reyes, tradición viva

La tradicional rosca de reyes esta llena de historia y tradición, se comparte el 6 de enero y se considera afortunado el sacar al niño Jesús.

Para culminar con el maratón Guadalupe-Reyes, los cancunenses nos deleitaremos con la famosa rosca, no importa donde lo hayas adquirido, lo importante es compartirlo hoy con la familia acompañándola de una rica taza de chocolate o café caliente, si te toca partirla en la oficina esperarás como la gran mayoría no ‘sacar’ un niño en el interior de este deliciosos pan para no deber los tamales.

Se venden 350 roscas en una panaderia especializada los días 5 y 6 de enero.

Origen: Se cree que este pan nació en Francia para deleitar los paladares y al mismo tiempo beneficiar a algún afortunado, ya que en su interior era colocada una semilla y aquel que tuviera la suerte de encontrarlo sería acreedor de privilegios durante un año, esto se hacía el día de la epifanía, hoy conocida como día de los reyes o de los santos reyes magos.

Cultura: Actualmente en nuestro país esta celebración se ve arraigada a las festividades católicas del día de reyes, con la cual se conmemora la llegada de estos tres santos hasta el jacal donde naciera el niño Jesús de Nazaret, fueron Melchor, Gaspar y Baltazar los tres monarcas que llevaron hasta el niño dios tres regalos, oro, incienso y mirra, para representar su sangre denobleza le fue obsequiado oro, el incienso por su condición de dios y la mirra por su parte humana.

Creencia: Es por esa razón que en nuestro país se acompaña el corte de la rosca con regalos para los pequeños de la casa, esta celebración ha mutado muy poco de generación en generación y da pie a otra de los grandes festejos… el día de la candelaria, esta es otra celebración católica que establece que todo aquel que haya ‘sacado’ un niño en la rosca deberá cooperar para la ‘tamaliza’, esto infiere a que se hará una convivencia el día 02 de febrero en donde se repartirán tamales para los participantes del corte de la rosca.

Ingredientes: A todo esto, la rosca de reyes es un pan dulce en forma de circulo o elipse adornado con fruta caramelizada como el higo, limón, naranja y cereza, además se usa ralladura de limón y naranja para darle el sabor característicos de este pan y desde luego se utiliza, azar y anís para darle un aroma excepcional, en nuestras días se encuentran nuevas variedades de este manjar como lo son las roscas rellenas de nutella, queso y zarzamora y cajeta entre otros.

Pero lo más importante que debe llevar este pan son los muñecos o niños dios, generalmente la cantidad idónea son tres, aunque cambia dependiendo el tamaño del pan o la panadería que los elabora y pueden verse multiplicados siempre con múltiplos de tres.

Cancún: En nuestra ciudad es común ver a personas comparar este producto desde unos días antes del seis de enero, generalmente en las empresas se hace un corte para los empleados pero es el día de reyes cuando la rosca se come en familia mientras los niños abren sus juguetes nuevos.

Precios: Los precios de la rosca varían según el lugar donde se compre, las panaderías clásicas o de barrio ofrecen este producto desde los 60 pesos, eso sí, se acaban rápido, en las panaderías grandes o de franquicia ofrecen un producto con variables de relleno y los precios pueden ir de los 250 a 350 dependiendo el tamaño, y las cadenas de tiendas comerciales venden sus productos en un promedios de 180 pesos.

Acompañada: La rosca es acompañada por bebidas generalmente calientes, el chocolate de la abuela es una de las primeras opciones para compartir este biscocho, normalmente se hace con leche a punto de espuma, el café es otra bebida caliente que es icónica para la celebración de los reyes magos, o simplemente con leche.

En estas fechas es común ver un repunte de precios en chocolates y leches en los centros comerciales, de igual manera los días

posteriores a la celebración los panes que no se lograron vender se ofertaran hasta con un 40% de descuento, ya sea para compartir con tus amigos o solo por el gusto de comer la rosca otra vez, esta es una oportunidad.