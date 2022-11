La recomendación de la CNDH al INE fue "porque hubo una masacre terrible el 7 de julio de 1952", dice Rosario Piedra

La presidenta de la CNDH realizó un discurso sobre los casos de impunidad en el país relacionados a las elecciones electorales.

Como también algunos atropellos y ejecuciones extrajudiciales que causaron su recomendación de reestructura el .

Rosario Piedra Ibarra recomendó algunINEas estrategias con respecto al INE, lo que causó la molestia a otras personas, en este caso legisladores de la oposición.

La presidenta recalcó los ataques que ha recibido, desde el momento de las elecciones donde ella participaba

Como el @INEMexico no impidió la masacre del 7 de julio de 1952, @RosarioPiedraIb le envió una Recomendación. En serio. Eso dice. Puntual @avieu . #ElReyVaDesnudo #LaMarchaDelCash pic.twitter.com/GX9hQE3zYv

Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH habló de su recomendación con respecto a la materia electoral y ´poder reformar la Constitución que podría realizar un cambio al INE.

En la conferencia donde compartió su propuesta, se discutió sobre la violación de un artículo de la constitución, especificamente el artículo 102. Este artículo recalcó que la comisión no puede involucrarse.

“Esto no puede seguir pasando en este país, Estamos nosotros no solo con los casos del pasado, si no también los de ahora”.