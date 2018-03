La prensa mexicana lanza un segundo "Basta ya" a la violencia en su contra

Agencia/Diario La Verdad México.- Un grupo de medios de comunicación de México lanzaron hoy un segundo "Basta ya" a los embates del crimen organizado a la prensa y acordaron desplegar una estrategia para prevenir agresiones como las que este año han dejado once periodistas asesinados. "El crimen organizado está cancelando la libre expresión en regiones enteras del país" y los periodistas "ya no solo son silenciados, sino que se les exige llevar los mensajes de los delincuentes", denunciaron 39 medios de comunicación. Pese a las reformas legales realizadas entre 2006 y 2015, el sistema de justicia mexicano "se ha visto rebasado" ante la violencia contra la prensa", con una "debilidad institucional" que alcanza a las fiscalías especializadas creadas en esta materia, denunciaron. Los ataques a la prensa siguen sin que "ningún responsable haya respondido ante la ley", lo cual "retroalimenta los incentivos de violencia e impunidad", aseguraron medios como la revista Proceso, el diario Universal, los grupos Milenio, MVS y Fórmula, así como las cadenas Televisa, TVAzteca y Univisión. "Debemos asumir como parte de nuestra responsabilidad acciones específicas en el ámbito de nuestras atribuciones y capacidades, recogiendo la experiencia (del gremio) acumulada en México", pero también en países como Estados Unidos, Colombia, Brasil o Argentina. Además, "hacer nuestro propio aporte para proteger a periodistas y empresas, y dar mayor seguimiento a los casos afectados por la impunidad", y dotar a los periodistas de esquemas de capacitación, seguridad social, salarios adecuados y seguros de vida, apuntaron. "Malas condiciones laborales, escasa capacitación y deterioro ético de la profesión son en sí mismos factores graves de riesgo", reconocieron. El grupo señaló que tomó varios acuerdos, entre ellos desarrollar una estrategia conjunta que "permita incidir de manera eficaz" en la prevención de ataques, independientemente de dónde provengan, que van desde daños físicos hasta la censura y la manipulación de la opinión pública. También constituir "de inmediato" un grupo de trabajo para elaborar acciones de corto, mediano y largo plazo, establecer "objetivos que debamos alcanzar como industria" y entablar comunicación con instituciones de derechos humanos para procurar apoyo. Los medios también acordaron emprender una estrategia conjunta dirigida a la sociedad para compartir su visión sobre los desafíos que enfrenta el gremio. "La batalla contra la impunidad solo será eficaz si tenemos de nuestro lado a una sociedad que sepa que con cada asesinato de un periodista se le arranca de las manos su derecho a saber, a participar, su esencia misma como ciudadanos", aseguraron. El pasado 24 de mayo, un grupo de medios nacionales e internacionales, entre ellos Efe, suscribieron un "Basta ya" para denunciar una "ofensiva asesina" en contra de los comunicadores en México y exigieron seguridad y garantías al derecho a informar. De acuerdo con la organización Artículo 19, en lo va de 2017 han sido asesinados once periodistas en México y 111 desde el año 2000, la mayoría de ellos dedicados a la cobertura de temas de corrupción política y crimen organizado.

