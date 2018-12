La pesadilla de encontrar el cadáver de su hija en una fosa común; Estaba embarazada

Erika Aranda y Juan David Sánchez, encontraron a su hija luego de meses de incertidumbre, sin poder dormir y sin saber que pude haber sido de la joven.

Ximena, de 16 años de edad, estaba muerta; Su madre, Erika, casi se desmaya cuando vio su cadáver, le lloró y gritó de frustración. No podía entender cómo es que su hija había sido víctima de feminicidio, con su carita de niña, pero con la piel casi despegada a los huesos.

La joven, era alegre, siempre estaba sonriendo, no paraba de reír, le gustaba bailar; Pero cuando sus padres la encontraron, estaba pálida, sus labios secos, estaba muerta.

El pasado 12 de diciembre lograron encontrar el cuerpo de Ximena, en julio, había sido enterrada en una fosa común.

El Estado de México, es uno de los estados del país, con más índice de violencia en contra de las mujeres; Ximena y su familia, vivían ahí. Tan solo entre enero y agosto del 2018, se registraron 64 femenicidios, el 60%, menores de 17 años, como Ximena.

Era más feliz que nunca, estaba embarazada.

La adolescente, era la mayor delos 5 hijos dela pareja, se encontraba cursando la preparatoria y quería ser enfermera, pero llegó una época difícil con sus padres luego de que en febrero, les comunicó que se iría a vivir con su novio; Era mayor que ella.

“Yo no quería que se fuera porque era muy joven, pero tampoco podía detenerla. Me acordaba cuando yo me enamoré, también era chica. Preferí que ella no se fuera de la casa a escondidas” dijo su madre.