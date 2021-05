La noche triste ¿Por qué fue y quién lloró en el árbol de ahuehuete?

La mayoría hemos escuchado sobre “La Noche Triste”, uno de los episodios más significativos en la historia de la Conquista española en México, ya que Hernán Cortés y las tropas españolas sufrieron su más grande derrota ante los mexicas.

Los mexicas descubrieron que Hernán Cortés planeaba escaparse sigilosamente, de hecho había empacado oro y joyas, pero la madrugada del 30 de junio de 1520 los mexicas descubrieron su plan y lanzaron un ataque matando a gran parte de sus hombres.

En la actualidad el INAH ha confirmado un lingote de oro como vestigio de la “Noche Triste”, el cual se encontró en uno de los antiguos caminos que Hernán Cortés pretendía usar para escapar.

Ahora, en La Verdad Noticias nos adentraremos más al momento en que todo ocurrió, además contestaremos preguntas tales como ¿Quién y por qué lloró en el árbol?, ¿Cómo inició La Noche Triste? y dónde fue. Pero, comencemos por saber cómo inició.

Huida, el inicio de La Noche Triste

Un mes antes de La Noche Triste, se orquestó la Matanza del Templo Mayor.

Era el mes de mayo de 1520 y Pedro de Alvarado ordenó una ofensiva durante la ausencia de Hernán Cortés, lo que llevó a que los mexicas se levantarán y se produjera la Matanza del Templo Mayor, donde Moctezuma fue hecho prisionero y asesinarlo en Cuitláhuac más tarde.

Como es de imaginar, tras un mes de peleas, Cortés y su ejército estaban cansados y en malas condiciones, por lo que planearon huir el 30 de junio de 1520 una acción que jamás se completó.

Se dice que los españoles decidieron empacar oro, joyas y valiosas pertenencias para huir la noche del 30 de junio de 1520, cuando celebraban la fiesta Tecuilhuitl para no ser descubiertos, pero solo pudieron avanzar un par de kilómetros y fueron alcanzados en calzada hacia el pueblo de Tacuba por los mexicas.

En el ataque el puente de madera fue destruido y muchos españoles cayeron al agua. Los historiadores señalan que aquella noche murieron alrededor de 600 españoles y una gran cantidad de indios aliados a los conquistadores.

En archivos de Hernán Cortes, como una carta al Emperador Carlos V de España, se habla sobre la tragedia: “Al llegar a la Ciudad de Tacuba, se encontró toda la gente reunida en una plaza, no tenía idea de a donde ir, y en aquel revoltijo, se enteró que habían muerto 150 españoles y 45 yeguas y caballos, ‘...y más de dos mil indios que servían a los españoles…’”.

¿Quién y porqué lloró en el árbol en La Noche Triste?

Hernán Cortés se sentó a los pies de un árbol de ahuehuete para llorar su derrota.

El episodio de La Noche Triste más famoso es cuando Hernán Cortés se postró en un árbol de ahuehuete para llorar la derrota en manos de los mexicas. En la actualidad se dice que todavía quedan vestigios del árbol de ahuehuete donde Cortés lloró.

Ahora bien, algunos otros estudiosos e historiadores no están del todo acuerdo con la versión en la que Hernán Cortés hubiera llorado exactamente en un árbol de ahuehuete, para comenzar no hay registros y porque él como un bizarro capitán no podía dar signos de flaqueza ante la adversidad.

Lo que se sabe sobre el llanto y La Noche Triste fue dicho por Bernal Díaz del Castillo cuando hace alguna alusión al asunto cuando llegan las vencidas tropas a la ciudad de Tacuba y menciona:

“Volvamos a Pedro de Alvarado, que como Cortés y los demás capitanes le encontraron de aquella manera y vieron que no venían más soldados, se le saltaron las lágrimas de los ojos. Dijo Pedro de Alvarado que Juan Velázquez de León quedó muerto con otros muchos otros caballeros…”.

Como se puede ver, en esta descripción no se hace alusión a un árbol, aunque las lágrimas sí están presentes. La tradición ha señalado que fue en el vetusto árbol que se encuentra en Tacuba –o lo que queda de él, pues por lo menos en dos ocasiones ha sido quemado– donde ocurrió el hecho.

¿Dónde fue la noche triste?

Los aztecas estaban enojados y sitiaron a los españoles, quienes en su huida se refugiaron en Tacuba. "La leyenda cuenta que Cortés, frente al árbol, se sentó a llorar su derrota”. Este histórico lugar se dice se encuentra ubicado en la Calzada México- Tacuba, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Consecuencias de La Noche Triste?

No cabe duda que La Noche Triste fue la derrota más grande que sufrió Hernán Cortés junto con sus tropas, pero este episodio marcó la historia de México, donde quedó claro que, a partir de ahí, la lucha con los mexicas sería a muerte.

Dado el fracaso de la diplomacia entre mexicas y españoles, y La Noche Triste, la guerra se visualizó como la única resolución entre ambos bandos, acción que terminaría con la gran batalla por México-Tenochtitlán que se dio en 1521, llevando a la caída del imperio azteca.

