La mitad de los humanos cree en vida alienígena; México va en segundo lugar

Los más creyentes en la vida extraterrestre desarrollada fueron los habitantes de Rusia, con un 68 por ciento

Te puede interesar

Casi la mitad de los humanos creen en la vida alienígena y quieren hacer contacto con seres de otros planetas, reveló un sondeo realizado en 24 países que según los investigadores ayuda a explicar la perdurable popularidad de la franquicia "Star Wars" 40 años después del lanzamiento de la primera película. Cuando falta apenas una semana para el estreno de "Los últimos Jedi", la encuestadora Glocalities indicó que el 47 por ciento de más de 26.000 personas consultadas cree "en la existencia de civilizaciones extraterrestres inteligentes en el universo". En tanto, un 61 por ciento respondió "sí" al ser consultados sobre si creían en que había "alguna forma de vida en otros planetas". Entre los que piensan que no estamos solos en el universo, el 60 por ciento dijo que deberíamos intentar hacer contacto con las civilizaciones alienígenas, mostró el sondeo. "El alto nivel de creencia en la existencia de civilizaciones alienígenas inteligentes y el distinto perfil de las personas (encuestadas) explica en parte la inmensa popularidad de las películas sobre el espacio como Star Wars", dijo el director del estudio, Martijn Lampert. "Las personas que creen en la existencia de civilizaciones alienígenas inteligentes no son una minoría marginal", agregó. Los más creyentes en la vida extraterrestre desarrollada fueron los habitantes de Rusia (con un 68 por ciento), seguidos por los de México y China, mientras que los holandeses se ubicaron al final de la lista con un 28 por ciento, reveló el sondeo (www.glocalities.com/universe). "Los Últimos Jedi", la octava entrega de la famosa saga "Star Wars", se estrena en los cines la próxima semana. La galaxia muy, muy lejana se expandirá además con una trilogía de películas diferentes a la saga iniciada en la década de 1970 por el director George Lucas, informó el mes pasado Walt Disney Co. Los encuestadores dijeron que si bien no es la primera, ésta fue la encuesta más grande con alcance global realizada sobre las ideas en torno a la vida extraterrestre. Las consultas se realizaron en 15 idiomas entre diciembre del 2015 y febrero del 2016 en países que representan el 62 por ciento de la población mundial y el 80 por ciento de la economía global. Con información de Reuters