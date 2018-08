La madre vio en Facebook Live como quemaban a su hijo, supuesto robachico 

La madre de uno de los dos hombres a quienes acusaron de querer robar a dos menores de edad, en el municipio de Acatlán de Osorio, Puebla, observo como los pobladores del lugar quemaron vivo a su hijo por medio de la transmisión en vivo de Facebook que grabo el momento exacto de lo sucedido.

Según la Fiscalía General del Estado (FGE), Alberto Flores Morales y Ricardo Flores Rodríguez, de 56 y 21 años de edad respectivamente, tenían su domicilio en Xayacatlán de Bravo y Acatlán de Osorio. Eran tío y sobrino, quienes presuntamente se dedicaban a labores del campo.

Sin embargo, los pobladores de la junta auxiliar de San Vicente Boquerón los detuvo, acusándolos de que se querían robar a dos niños, por lo que la policía municipal los llevó a la comisaría por actitud sospechosa. Posteriormente, fueron sacados por la gente enfurecida quienes les rociaron gasolina y les prendieron fuego, mientras todo era transmitido en la Fred social Facebook.

La madre de Ricardo observo todo en vivo, por lo que pidió clemencia para su hijo, asegurando que él junto con su tío no eran secuestradores.

“Él es mi hijo no le hagan daño por favor, él no es ningún secuestrador él es de Tianguistengo junto con su tío, ingratos por qué quemaron su camioneta si ellos no son secuestradores soy madre, tiéntense el corazón por favor. Él es mi hijo, no le hagan daño por favor son de Tianguistengo", externó.