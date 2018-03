La historia detrás de la misteriosa niña 'Frida Sofia'

En estos momentos los mexicanos se preguntan ¿qué paso con aquella niña que buscaban los rescatistas en el colegio Rébsamen?, ¿fue un invento de una televisora? ¿Donde estaban sus padres? ¿Por qué perdieron tiempo buscando a una pequeña que no existía?... Cientos de preguntas rodean el caso del colegio Rébsamen, pero al parecer, "Frida Sofia" jamas existió...

Si bien la situación de la Ciudad de México ha sido el foco de la atención de muchos de los medios de comunicación, el caso del Colegio Enrique Rébsamen es el que se ha robado todas las miradas.

No es para menos: en la escuela ubicada en Coapa, delegación Tlalpan, quedaron atrapados niños indefensos y de inmediato esto tocó el corazón de la gente que, sin pensarlo, se abalanzó para ofrecer ayuda e intentar rescatar sobrevivientes.

Frida Sofía, de 12 años, informa bajo los escombros que tiene cerca a dos compañeros, pero que no sabe si están vivos #ColegioRébsamen pic.twitter.com/68gCzjSpIk — Denise Maerker (@DeniseMaerker) 20 de septiembre de 2017

Una luz de esperanza la que se vive con Frida Sofía en el colegio Rébsamen. https://t.co/6WA7djeGGb #AyudaCDMX pic.twitter.com/0MxyuAiukR — El Financiero (@ElFinanciero_Mx) 20 de septiembre de 2017

Para las 4 de la mañana del miércoles 20, las cifras se movieron negativamente: 21 niños y cuatro adultos muertos. Pese a la presencia de 500 militares y policías, las noticias seguían con su tónica desalentadora. Para las 10 de la mañana se hablaba de 35 muertos e incluso los especialistas señalaron que, por el estado de la estructura y las condiciones del rescate, ya no había posibilidad de encontrar personas con vida. La tristeza cayó sobre las personas que se movieron para acudir al rescate de los niños y aquellos que desde sus televisores seguían el estremecedor caso seguido muy puntualmente por Televisa. Pero, de repente…Alrededor de las 10 de la mañana, los rescatistas levantaron no un puño para pedir silencio, sino los dos, en señal de victoria. Los reporteros no tardaron en anunciar el rescate de una persona, muy posiblemente un niño y las cámaras se fijaron en los restos del colegio.

“Un sensor térmico detectó señales de vida bajo las losas y el comportamiento de uno de los perros rescatistas que fue enviado entre los escombros para ubicar a la estudiante atrapada”, abre la esperanza de que todavía hay personas con vida, señaló Noticieros Televisa.

Confirma @daniellemx_ que hay una valla humana esperando el rescate de Frida Sofía y pasaría por ahí — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) 21 de septiembre de 2017

Aunque mesuradamente, algunos dibujaron una sonrisa en su rostro y, de inmediato, no pocos siguieron atentos el rescate, ya sea por Twitter o, para más “emoción”, en la transmisión de Las Estrellas. Pero los minutos pasaron, luego las horas y, aunque se mencionó que uno de los rescatistas estableció contacto con la niña – identificada como “Frida Sofía” – el rescate no se concretó."Frida Sofía nos dijo su nombre, que había dos niños más y tres cuerpos, pero no sabemos más", mencionó un rescatista Las cámaras siguieron sin registrar la esperada salida de “Frida Sofía” de los escombros. Luego las profesoras del colegio dijeron que no había ninguna alumna llamada “Frida Sofía”. De hecho, todas las niñas de nombre “Sofía” ya estaban a salvo. ¿Entonces quién es la niña que está ahí dentro? El hombre que aseguró que la menor dio muestras de vida aclaró que no había entendido bien cuando la niña le dijo su nombre, así que “para efectos del comunicación”, decidió ponerle “Frida”… ya después (quién sabe cómo) salió el complemento: “Frida Sofía”, una niña que primero se dijo que tenía contacto con dos, luego con cinco niños. Aunque sin confirmarse si estos siguen con vida.

Frida Sofía fue tendencia en redes sociales porque se convirtió en una historia de esperanza, pero no es el nombre de la persona atrapada. Comunicó Televisa

? ¡AYUDA! ? Se busca a algún familiar de #FridaSofía para que se haga presente en colegio #EnriqueRebsamen pic.twitter.com/uK2KBK1T3j — Revista H (@hparahombres) 21 de septiembre de 2017 “Es una guerrera”, “dicen que ‘ya movió sus deditos’”, “puro invento de los medios”, “se comunicó por whatsapp”, “es ‘un angelito’ que guía a los socorristas”, son los diversos comentarios que se dicen sobre “Frida Sofía” en redes sociales. Lo que sea (esperamos que lo primero, para así verla con vida), “Frida Sofía” es el perfecto hilo de una historia que se nos cuenta (o nos contamos) para que no caiga el ánimo en estos difíciles momentos. “Frida Sofía” jamás existió en el Rébsamen La niña Frida Sofía jamás existió en el colegio Enrique Rébsamen, confirmó Ángel Enrique Sarmiento, subsecretario de Marina este jueves, poco después de cumplirse dos días del sismo de 7.1. El militar no aclaró por qué desde hace 48 horas buscaban a una niña, presuntamente de 12 años. Lo único certero es que los equipos de rescate trabajan para recuperar a una persona posiblemente con vida, al parecer una trabajadora de intendencia, que está atrapada. “Hay indicios, posiblemente, de que hay una persona con vida, hay indicios de sangre, posiblemente de que se haya arrastrado”, agregó. Sarmiento agregó que hasta el momento se han rescatado 11 menores, y los cuerpos de 11 niños y seis adultos, entre ellos el de una profesora la mañana de este jueves en el colegio Rébsamen. Se repite la historia de Monchito de 1985 “Monchito”, el niño del temblor del 85 A los que les tocó vivir el sismo de hace 32 años no les ha sido difícil vincular el caso de “Frida Sofía” con el de Luis Ramón Monchito, un niño de ocho años que en 1985 quedó debajo de los escombros de una casa ubicada en Venustiano Carranza #148. Aunque ya habían pasado varios días del desastre, un rescatista juró haber recibido “señales acústicas” de entre las ruinas que tenían atrapados tanto a Monchito como a su abuelo. “Las tareas de rescate de Monchitohan puesto de manifiesto el desbarajuste, la desorganización y la desinformación que han reinado en México desde el día del terremoto”, señaló El País, en publicación del 7 de octubre de 1985, luego de que la historia del ahora conocido como “niño fantasma del terremoto” concluyera de manera triste: equipos de rescate italianos, israelíes y de la Marina mexicana dictaminaron que no había posibilidades de vida. Al menos no en los escombros de la casa de Monchito. Sin embargo, jóvenes de la sección 5 del Voluntariado Nacional creyeron detectar signos de vida “y durante una semana desencadenaron en México la esperanza de rescatar vivo al último superviviente atrapado bajo los escombros desde hacía ya 15 días”. Monchito nunca dijo su nombre ni solicitó agua, como “Frida Sofía”. Los rescatistas creyeron que continuaba con vida debido a que gritaron entre los escombros “Si no puedes hablar, danos dos golpes’, y los dio. Se armó un revuelo. Después le pidieron: ‘Si eres un adulto, da un golpe. Si eres un niño, da dos golpes’, y dio dos golpes. A partir de ahí se empezó a trabajar para rescatarlo”. Al final y luego de que por la escena de rescate desfiló una santera, una cantante, bomberos argelinos, especialistas de Miami, el embajador de Estados Unidos y señora, dos hijos del presidente Miguel de la Madrid, un presunto hijo de Jorge Negrete, un ingeniero brasileño (con una poderosa sierra especial), y hasta Plácido Domingo, un ingeniero nombrado por la jefatura del DF, declaró que estaba prácticamente descartado que hubiera vida bajo los escombros. Esto pese a que el clamor popular pedía que no se retirarán los escombros sin localizar el cuerpo del niño. Lo sucedido con Monchito fue declarado por un psiquiatra como un “psicosis colectiva”. Nosotros preferimos decir que este caso se parece al de Kathy Fiscus, una niña estadounidense que en 1949 cayó a un pozo y cuyo rescate (también seguido por la TV con tintes melodramáticos) sirvió como símbolo de unidad nacional… sí, ya después hicieron la parodia en Los Simpsons, pero así son los gringos. Hasta el momento no se han podido resolver las dudas sobre Frida Sofia. Lo que nos diferencía de 1985 son las redes sociales, con las cuales resulta mas difícil poder engañar a la gente... “Es una guerrera”, “dicen que ‘ya movió sus deditos’”, “puro invento de los medios”, “se comunicó por whatsapp”, “es ‘un angelito’ que guía a los socorristas”, son los diversos comentarios que se dicen sobre “Frida Sofía” en redes sociales. Nosotros preferimos decir que este caso se parece al de Kathy Fiscus, una niña estadounidense que en 1949 cayó a un pozo y cuyo rescate (también seguido por la TV con tintes melodramáticos) sirvió como símbolo de unidad nacional… sí, ya después hicieron la parodia en Los Simpsons, pero así son los gringos. Hasta el momento no se han podido resolver las dudas sobre Frida Sofia. Lo que nos diferencía de 1985 son las redes sociales, con las cuales resulta mas difícil poder engañar a la gente...

De los familiares de “Frida” y de los otros niños atrapados, ni sus luces. En redes y todos los medios se comenzó a pedir la presencia de los padres cuyos niños seguían bajo los escombros. Pero nadie ha acudido al llamado. Continuaron los trabajos de rescate y sólo se consiguió salvar el cuerpo sin vida de una profesora. En las redes sociales se difundió una entrevista con una persona que afirma que la menor ya fue rescatada, pero Televisa se apresuró a decir que nadie les ha ganado la exclusiva, digo, que es falso que “Frida Sofía” o cualquier otro niño haya sido rescatado.