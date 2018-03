Carlos Matus/Diario La Verdad Cancún, Quitnana Roo.- La fragilidad del Frente Ciudadano. No se ha ni oficializado, y el Frente Ciudadano por México, formado por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) ya se encuentra enfrentado a nivel nacional, donde incluso se han dado señales de rupturas partidistas. De este frente se definirá hoy al candidato que habrá de aspirar a la presidencia de México, un proceso en el que todo parece indicar no saldrán intactos y que podría provocar una cisma al interior, previo al inicio del proceso electoral. Desde su anuncio, el 20 de mayo pasado, Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN y Alejandra Barrales, del PRD, señalaron la creación de un frente opositor al Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el “que todos tendrían cabida”. Este frente nació luego del éxito que se tuvo en el 2016, donde la alianza del PAN-PRD ganó varias gubernaturas en juego, incluida Quintana Roo.

“No nace del odio contra nadie, sino de la idea de construir un mejor país”, refirió en aquel momento Ricardo Anaya.

Ricardo Anaya, por su parte, se mostró tranquilo y dijo que “aún no eran los tiempos”.

“Más que nada para sacar el PRI del gobierno y mejorar todo lo que no se ha hecho durante todos sus gobiernos, ya que con el PRD se mejoraran las condiciones de los habitantes y las poblaciones y esperamos que en el 2018 nos vaya muy bien”, señaló.

“Los tres partidos que integramos el Frente Ciudadano por México somos democráticos y estamos trabajando con altura de miras para construir un mejor futuro para las mexicanas y los mexicanos”, aseguró. Todos están convencidos de que primero está el país, después los partidos y muy al final los proyectos personales por muy legítimos que sean”, aseveró Ricardo Anaya.

Los alfiles del Frente

Ricardo Anaya

-36 años

-Casado

-Afiliación al PAN

-Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro.

-Maestro en derecho fiscal por la Universidad del Valle de México

-Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México.

-En el 2000 se afilió al PAN.

-del 2010 al 2011 fue presidente del Comité Directivo del PAN en Querétaro.

-Subsecretario de Planeación Turística de la Secretaría de Turismo.

-Consejero estatal y nacional del PAN.

-Miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN.

-2015 fue elegido como dirigente nacional del PAN.

Polémicas:

-Cuestionado por su enriquecimiento.

-Cuestionado por supuesto enriquecimiento de familiares.

-Señalado por tener a su familia en el extranjero.

-Falta de transparencia en procesos de selección de candidatos dentro del PAN.

-Se le señala de no hablar con franqueza ante copartidarios.

Miguel Ángel Mancera

-Candidato ciudadano por el PRD para Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

-52 años

-Sin afiliación partidista

-Soltero

-Nació en la Ciudad de México, el 16 de enero de 1966.

-Estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

-Estudió Maestría en Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona

Doctorado en la Unidad de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM

-Se integró al Poder Judicial del Distrito Federal como Consejero de la Judicatura.

-En 2006 se incorpora a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)

-En 2008 es designado titular de la PGJDF.

-Es elegido como como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

Polémicas:

-Molestia porque aprobó el incrementó al metro en la Ciudad de México.

-Proyecto de fotomultas ha causado irritación por irregularidades.

-Megaproyectos no concretados por la falta de negociación con vecinos y propietarios de predios.

-Inseguridad en la Ciudad de México incrementó de forma alarmante.

Mientras que Alejandra Barrales señaló quePara agosto al Frente Ciudadano Por México se suma Movimiento Ciudadano y para el 5 de septiembre los tres partidos anuncian ante el Instituto Nacional Electoral (INE) su intensión de enfrentar el proceso electoral del 2018 en alianza. Sin embargo, para este punto, el PAN enfrentaba ya un proceso interno, donde: Margarita Zabala, Rafael Moreno Valle y Ricardo Anaya., al señalar que el proceso de selección del candidato no era claro y que se prolongaba más allá de los tiempos señalados por el INE para las candidaturas independientes. A los pocos días de su salida, la ex primera dama anunciaba que buscaría la candidatura por la vía independiente. A esto, Rafael Moreno Valle señaló la urgencia de designar un método de selección de candidato.Por su parte, dentro del PRD, varias voces se alzaban para la candidatura a la presidencia de la república, entre estos, Graco Ramírez, gobernador de Morelos y Miguel Ángel Mancera, además de corrientes al interior del partido que buscaban respaldar a sus candidatos. Varias voces a nivel nacional han señalado que el proceso de selección de candidato acabará por dividir el Frente. Incluso a nivel estatal,, y dejan señales de fractura sí es elegido otro que no represente sus ideologías. Erber Manuel Chan Pech, militante desde hace 14 años del PRD, manifestó que la alianzas con el PAN de alguna manera no coincide con las ideas políticas, pero si para poder lograr un cambio.Sin embargo, a pesar de diversas voces que han surgido en los estados, a nivel nacional el discurso ha sido de que el frente “va porque va”. Al final del proceso paralelo, antes de la confirmación del Frente Ciudadano Por México, los candidatos más fuertes que han quedado son Ricardo Anaya y Miguel Ángel Mancera y será en las próximas horas que se designe el rumbo ideológico que tendrá la alianza.