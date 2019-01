La explosión de Tlahuelilpan desenmascara a más funcionarios públicos; Romero Deschamps

La explosión del ducto de Pemex ubicado en Tlahuelilpan, Hidalgo, inculpa al líder petrolero Carlos Romero Deschamps, pues su sindicato ha sido acusado constantemente de estar involucrado e incluso, operar redes de huachicoleo.

Andrés Manuel López Obrador, mandó un contundente mensaje al respecto.

“Si existen denuncias se va a proceder. Con pruebas, se pone a consideración de la autoridad competente”, dijo para rematar con una frase que ya había mencionado durante la presentación del plan de renación de Pemex, en la que fuera de toda tradición no estuvo presente Romero Deschamps: “No protegemos sindicatos, el gobierno no tiene dirigentes preferidos. No hay línea de proteger a nadie”.