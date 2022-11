“La ausencia de mi hermana no fue voluntaria, a ella la golpearon”: hermana de Yetlanetzi.

Yetlanetzi Ameyalli Arias González, de 24 años de edad, llegó a su casa después de unas horas de estar desaparecida, con graves lesiones en el cuerpo, entre ellas un golpe en la cabeza generado por un traumatismo cráneo encefálico, lo que le provocó una especie de amnesia. Sin embargo, para las autoridades se trato de un caso de “ausencia voluntaria”.

Su hermana Fernanda Arias, dijo a La Verdad Noticias que a las 17:00 horas del jueves 3 de noviembre, Yetlanetzi hizo contacto su mamá, la señora Bertha González, a quien le mandó un mensaje de WhatsApp antes de abordar un camión sobre Calzada del Hueso rumbo al Metro General Anaya; posteriormente ya no pudieron hacer contacto debido a que el celular se encontraba apagado.

Después de rebasar el horario de traslado que hacía de la UAM Xochimilco a su domicilio, ella y otros familiares decidieron salir a buscarla en la ruta que habitualmente hacía.

Al llegar a la estación del Metro General Anaya pidieron apoyo a la policía de guardia para checar las cámaras internas y ver algún indicio de su paradero; sin embargo, les refirió que no podían hacerlo pues por protocolo tenían que pasar 72 horas para reportarla como desaparecida.

Aproximadamente a las 21:30 horas, acudieron a la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas (FIPEDE) para interponer la denuncia por desaparición, pero momentos antes de concluir el trámite, casi dos horas después, Fernanda recibió la llamada de una sobrina quien le avisó que Yetlanetzi había llegado a su domicilio, pero ensangrentada, “sin saber que había pasado y con un golpe muy fuerte en la cabeza”.

Ante esto los funcionarios de la Fiscalía les pidieron a los familiares de Yetlanetzi borrar el registro para evitar que se generara la ficha de búsqueda y solicitaron que se les proporcionara una fotografía en la que Yetlanetzi portara un cartel con sus datos generales y además con la leyenda de “Ausencia voluntaria y localizada”.

De acuerdo al reporte médico de parte de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al que fue ingresada horas después del ataque, Yetlanetzi Arias González presenta “traumatismo craneoencefálico con fractura de cráneo lineal, contusiones hemorrágicas frontales y temporales y edema perilesional”.

Su estado de salud se reporta estable, pero delicado y, por no conocerse el origen de las lesiones, se le practicaron estudios para conocer si sufrió violencia sexual, resultados que se están a la espera de recibirlos.

La familia Arias González solicita la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para que instruya a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; a la Fiscal General de Justicia capitallina, Ernestina Godoy Ramos; y a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, para el esclarecimiento de estos hechos.

“Pedimos el apoyo total para que les permitan analizar las cámaras del Metro y de aquellas que se encuentran a las afueras de las UAM Xochimilco para seguir la ruta, determinar si la agresión fue en el transporte público y de esta forma se agarre al o los culpables de esta agresión que puso en riesgo la vida de Yetlanetzi”, indicó.

Fernanda Arias González comenta que ayer presentaron la denuncia en la alcaldía Coyoacán, pero por el momento solo es por “lesiones dolosas y lo que resulte”; el intento de homicidio o feminicidio quedó descartado.

“Sobre los videos de las cámaras me dijeron que las tenían que pedir, pero ya no me dijeron cuando debía acudir a la Fiscalía, solo me dijeron que ellos iban a ingresar la carpeta de investigación, y que si yo tenía más información acudiera a proporcionárselas, y hasta el momento no nos han hablado”.

Señala que, debido al estado de salud en el que se encuentra Yetlanetzi está indispuesta para realizar su declaración; sin embargo, es importante que se comiencen a hacer las investigaciones correspondientes.

“Quiero aclarar que la ausencia de mi hermana no fue voluntaria, a ella la golpearon y no sabemos qué otro tipo de agresiones pudo haber sufrido, pues estuvo desaparecida 7 horas o más. Tiene golpes en el cuerpo e intentaron matarla”, asevera.

Apuntó que el día de mañana le harán llegar está petición, de manera física, al presidente de la República, ya que la integridad de su hermana sigue en riesgo al no saber qué sucedió, sobre todo, no saber quiénes perpetraron la agresión.