La UNAM estima cuando menos 17.8 millones de contagios de COVID-19 en México.

A casi un año de la llegada del coronavirus COVID-19 a México, se han contagiado cuando mínimo 17 millones 810 mil 800 mexicanos, de acuerdo con estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

COVID-19: UNAM calcula 17.8 millones de contagios en México

Según con los datos de la Plataforma de Información Geográfica de la UNAM sobre COVID-19 en el país, se calcula que un mínimo de 17 millones 810 mil 800 personas se han contagiado del virus SARS-CoV-2 en los últimos 11 meses y cómo máximo, se estiman 53 millones 432 mil 400 casos acumulados al corte del 18 de febrero a las 20:45 horas.

Por su parte, el profesor de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, Malaquías López, detalló que tales cifras son calculadas tomando a consideración que el total de los casos confirmados son una fracción menor a la cifra real y que en México hay contagios que no son registrados, que no se les toma muestra, que la muestra no sale positiva y que no entran a la cuenta oficial.

Al respecto, el integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus, precisó:

“Si además de los datos que ya tienen confirmados de personas a las que se les hizo la prueba y fue positiva, consideramos que hubo otros pero que son asintomáticos o no se registraron a pesar de tener los síntomas, se hace este cálculo de los estimados y el promedio es el que da entre estos 17 millones y 53 millones que son el mínimo y máximo posible".

La Verdad Noticias informa que el Gobierno Federal también reporta sus cifras oficiales con este tipo de estimaciones; no obstante, los números reportados por la UNAM distan mucho de los cálculos efectuados por las autoridades de salud, que hasta este jueves reportaron un total de 2 millones 217 mil 621 casos acumulados al corte de ayer por la noche.

