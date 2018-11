La PGR confirma inexistencia de alguna investigación que culpe a Elba Esther Gordillo

Después de unas cuantas demandas de amparo hacia Elba Esther Gordillo, ha confirmado la Procuraduría General de la República (PGR), que no existe algún tema adicional en su contra, debido a que que ya quedaron plena y legalmente concluidos con acuses de inocencia pactados y absolutos.

Esta noticia la ha dado a conocer el abogado Marco del Toro Carazo en un comunicado oficial.

"Esta firma de abogados ha llevado a cabo el procedimiento habitual que normalmente debe realizarse una vez que se resuelve la inocencia plena de una persona, tal y como desde luego sucedió respecto de la Maestra Elba Esther Gordillo", se detalló.

Cabe destacar que en la sentencia de amparo que dictó el el Juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ya ha sido concluida, pues la PGR no mostró la existencia de posibles investigaciones que atenten con la libertad de Elba Esther, es por esto que no se puede discutir algún tema ilegal con abogados, pues no hay caso posible.

